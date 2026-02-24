Přeskočit na obsah
Zahraničí

Násilí a chaos v Mexiku po smrti šéfa kartelu má zadusit armáda

ČTK

Mexiko nasadilo nejméně 10 tisíc vojáků k potlačení nepokojů a ozbrojených střetů mezi gangy, které v zemi vypukly poté, co po nedělním dopadení armádou zemřel šéf kriminální organizace Kartel Jalisco nová generace (CJNG) Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. V noci na úterý o tom informovala agentura AFP.

Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Puerto Vallarta
Vojáci hlídají ulice v turistických oblastech den po sérii blokád, které následovaly vojenskou operaci, která zabila šéfa organizace Kartel Jalisco nová generace (CJNG).Foto: REUTERS
Devětapadesátiletý Oseguera Cervantes, přezdívaný El Mencho, byl hlavou nejrychleji rostoucí kriminální sítě v Mexiku. Ta je proslulá pašováním fentanylu, metamfetaminu a kokainu do Spojených států, a útoky na vládní činitele, kteří se jí postavili. Mexické ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že El Mencho byl zraněn při armádní operaci v obci Tapalpa ve státě Jalisco a že zemřel při leteckém transportu do metropole.

V Mexiku následně vypukly násilnosti, za kterými stojí stoupenci kartelu. České ministerstvo zahraničí mezitím doporučilo českým občanům, aby se vyhýbali cestám zejména do mexických států Jalisco, Michoacán a Guanajuato.

Úřady hlásí násilnosti z 20 ze 32 mexických států. Nejzasaženější je Jalisco, jehož hlavní město Guadalajara bude v létě hostit zápasy mistrovství světa ve fotbale. AFP uvedla, že do tohoto státu armáda vyslala dalších 2500 vojáků, čímž se od neděle počet nasazených jednotek zvýšil na 10 tisíc.

Kartel Jalisco nová generace začal působit v roce 2009 a je jednou z nejmocnějších zločineckých organizací v Mexiku. Patří k nejagresivnějším kartelům, na bezpečnostní složky mimo jiné shazuje výbušniny pomocí dronů a nastražuje proti nim miny.

