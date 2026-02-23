Zajali ho ještě živého. Kdo je muž, kvůli kterému je Mexiko v plamenech?

Mexiko zachvátila vlna násilí poté, co speciální jednotky mexické armády zabily šéfa jednoho z největších drogových kartelů. V ulicích vzplály auta či obchody. Deník Aktuálně.cz popisuje, kdo byl muž, jehož smrt k násilnostem vedla.
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, později přezdívaný El Mencho, se narodil ve skromných poměrech v polovině šedesátých let minulého století. Jeho rodiče byli chudí pěstitelé avokáda v mexickém státě Michoacán. Mladý Cervantes kvůli náročné práci na farmě musel odejít ze základní školy. Marihuanu začal údajně pěstovat už ve čtrnácti letech. V devatenácti se rozhodl opustit rodnou zemi a nelegálně emigroval do Spojených států.
Právě zde v osmdesátých letech v Kalifornii naplno rozjel svou „kariéru“. Jelikož se zapojil do obchodu s drogami, poprvé si ho tu všimla i policie. Byl několikrát zatčen a jednou i deportován. Cervantes se ale vrátil a spolu se svým bratrem rozjel drogový byznys ve velkém. Brzy však spadla klec.
Bratři měli v plánu velký obchod s heroinem. Od kupce za zásilku obdrželi v přepočtu několik desítek tisíc korun. Cervantes si ale při předání všiml podstatného detailu – peníze, které za drogy dostali, byly úhledně srovnané a nezmačkané. Jak popisují následné odposlechy, tehdy svému bratrovi řekl, ať člověku, který jim zaplatil, už nic neprodávají. Podezíral jej totiž, že je ve skutečnosti policista.
A Cervantes měl pravdu. Pár týdnů po obchodu bratry zatkla policie. El Mencho se tehdy přiznal, část viny vzal na sebe – a tím pravděpodobně zachránil svého bratra před doživotím. A dalších pět let strávil ve vězení. Poté byl opět deportován.
El Mencho se tak opět ocitl v Mexiku. Po krátké kariéře u policie se dal do služeb kartelu Milenio, který operoval v jeho rodném státě Michoacán. Zde po třicítce naplno rozjel svou kariéru a na přelomu tisíciletí v hierarchii kartelu velmi rychle vystoupal do vedoucích pozic a uzavíral například spojenectví s dalšími mexickými zločineckými organizacemi. Poté, co byli jeho šéfové zatčeni, se mu podařilo podmanit si celý kartel a ujal se jeho vedení. Po krátké „občanské válce“ uvnitř organizace se kartel přejmenoval na Kartel nové generace Jalisco podle nového působiště, kam se přesunul.
Právě tehdy se El Mencho proslavil po celé zemi. Jeho kartel se stal jedním z nejvýznamnějších v Mexiku. Částečně kvůli své brutalitě. Jak popisuje BBC, kartel těžil i z rozpadu konkurenčního gangu Sinaloa. Jeho vůdce známý jako El Chapo Guzmán byl v tu dobu totiž dopaden a vydán do Spojených států. El Menchův kartel se tehdy plně zapojil do obchodu s fentanylem a stal se jednou z nejbohatších zločineckých organizací v Mexiku. To na něj ale upřelo pozornost mexické vlády. A El Mencho se brzy stal „nepřítelem číslo jedna“. Nešla po něm pouze mexická vláda. Vzhledem k tomu, že velká část drog končila ve Spojených státech, tamní úřady vypsaly za informace vedoucí k jeho dopadení odměnu v přepočtu asi 310 milionů korun.
Odměnu si ale zřejmě nikdo nevybere. V neděli El Mencha zabila mexická armáda. Úder provedly mexické speciální jednotky, které po přestřelce El Mencha zajaly zraněného, ale živého, a naložily jej do letadla směřujícího do hlavního města Mexika. Muž ale během převozu podlehl svým zraněním.
Už během vojenské operace kartel, který očekával útok, roztočil spirálu násilí. A vše se ještě zhoršilo poté, co vyšlo najevo, že El Mencho zemřel. Kartel nyní už mrtvého drogového bosse rozpoutal násilí ve dvaceti mexických státech. Jak informuje BBC, v některých městech členové gangu blokovali celé silnice házením hřebíků na asfalt. Jinde pak řidičům ukradli autobusy a další vozidla, která pak uprostřed silnice zapálili. A začaly hořet i obchody, lékárny či pobočky bank.
V některých městech tak mexické úřady lidem doporučily zůstat doma, podobné doporučení vydalo i americké ministerstvo zahraničí pro své občany v několika oblastech Mexika. Zrušena byla i výuka na některých školách. Panika zachvátila i letiště, která jsou plná cestujících snažících se dostat z Mexika pryč. Ne vždy se to ale daří, některé lety musely být kvůli násilí zrušeny.
Přesto se zdá, že vlna násilí začíná slábnout. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v nedávném proslovu vyzvala občany, aby zůstali klidní s tím, že ve většině země „vše probíhá v pořádku“.