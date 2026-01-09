NASA stahuje posádku Crew-11 zpět na Zemi kvůli zdravotnímu stavu astronauta

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil, že se rozhodl pro předčasný návrat čtyřčlenné posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice na Zemi kvůli zdravotnímu problému astronauta, píše agentura AP.
Člena posádky, který je nyní ve vesmírné laboratoři na oběžné dráze ve stabilizovaném stavu, NASA kvůli ochraně soukromí pacienta nejmenovala a nesdělila podrobnosti o jeho zdravotním problému. Návrat americko-rusko-japonské posádky na Zemi se uskuteční v příštích dnech.
„Nejde o nouzovou evakuaci, ale jednáme s maximální opatrností ve prospěch člena posádky,“ uvedl zdravotní ředitel NASA James Polk. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.
NASA v souvislosti se zdravotním stavem člena posádky již dříve zrušila výstup do volného kosmu plánovaný na čtvrtek.
Posádku mise Crew-11 na ISS na začátku srpna loňského roku dopravila vesmírná loď společnosti SpaceX. Tvoří ji astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov.
Jednalo se o první let do vesmíru pro bioložku a polární průzkumnici Cardmanovou, která se stala astronautkou NASA v roce 2017, a také pro Platonova, inženýra vyškoleného v oblasti provozu letounů a řízení letového provozu, který se stal kosmonautem v roce 2018. Původně měla čtyřčlenná posádka na ISS zůstat nejméně šest měsíců.
Na ISS zůstávají ruští kosmonauti Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev a americký astronaut Chris Williams, kteří tam dorazili v listopadu a jejichž návrat je plánovaný na léto.
Trumpovu Radu míru pro Gazu povede bývalý zmocněnec OSN Mladenov
Radu míru pro dohled nad dodržováním mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pásmu Gazy povede bývalý blízkovýchodní zmocněnec OSN Nikolaj Mladenov.
K Francii se přes Británii blíží bouře Goretti, mráz uzavřel školy a vypověděl vlaky
Severozápadní část Francie čeká silný vítr způsobený přechodem bouře Goretti od Británie, kde podle médií živel zasáhne především region Cornwall a souostroví Scilly v jihozápadní Anglii. Podle serveru Daily Mail tam platí varování do 23:00.
Zástupci Dánska a Grónska se setkali s Trumpovými poradci v Bílém domě
Zástupci Dánska a Grónska ve Washingtonu se ve čtvrtek v Bílém domě setkali s poradci amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura AP s odvoláním na dánské vládní zdroje.
V závěru šlágru tekly nervy. Arsenal ztratil body s Liverpoolem
Fotbalisté Arsenalu hráli ve 21. kole anglické ligy s obhájcem titulu z Liverpoolu 0:0. Po sedmi výhrách v řadě napříč soutěžemi poprvé zaváhali a jejich náskok v čele tabulky před dvojicí Manchester City - Aston Villa zůstává i po tomto kole šestibodový.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.