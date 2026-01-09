Přeskočit na obsah
9. 1. Vladan
Zahraničí

NASA stahuje posádku Crew-11 zpět na Zemi kvůli zdravotnímu stavu astronauta

ČTK

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil, že se rozhodl pro předčasný návrat čtyřčlenné posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice na Zemi kvůli zdravotnímu problému astronauta, píše agentura AP.

A SpaceX Falcon Nine rocket lifts off from Launch Complex 39A carrying NASA’s Crew-11 mission to the International Space Station
Raketa společnosti SpaceX, která vynesla posádku Crew-11 na Mezinárodní vesmírnou stanici.Foto: REUTERS
Člena posádky, který je nyní ve vesmírné laboratoři na oběžné dráze ve stabilizovaném stavu, NASA kvůli ochraně soukromí pacienta nejmenovala a nesdělila podrobnosti o jeho zdravotním problému. Návrat americko-rusko-japonské posádky na Zemi se uskuteční v příštích dnech.

„Nejde o nouzovou evakuaci, ale jednáme s maximální opatrností ve prospěch člena posádky,“ uvedl zdravotní ředitel NASA James Polk. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.

Související

NASA v souvislosti se zdravotním stavem člena posádky již dříve zrušila výstup do volného kosmu plánovaný na čtvrtek.

Posádku mise Crew-11 na ISS na začátku srpna loňského roku dopravila vesmírná loď společnosti SpaceX. Tvoří ji astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov.

Jednalo se o první let do vesmíru pro bioložku a polární průzkumnici Cardmanovou, která se stala astronautkou NASA v roce 2017, a také pro Platonova, inženýra vyškoleného v oblasti provozu letounů a řízení letového provozu, který se stal kosmonautem v roce 2018. Původně měla čtyřčlenná posádka na ISS zůstat nejméně šest měsíců.

Na ISS zůstávají ruští kosmonauti Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev a americký astronaut Chris Williams, kteří tam dorazili v listopadu a jejichž návrat je plánovaný na léto.

Popisek "Největší vesmírná záhada? Kdy bude mít Česká republika dalšího člověka na oběžné dráze," odpovídá vojenský pilot a astronaut Aleš Svoboda. | Video: Tým Spotlight
