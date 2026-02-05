Nahé fotky, čísla účtů. Choulostivé údaje Epsteinových obětí jsou vydány napospas

Nahé fotografie. Jména a tváře obětí sexuálního násilí. Čísla bankovních účtů či údaje o sociálním zabezpečení volně přístupné komukoli. To vše se objevilo v obrovském množství dokumentů, které minulý pátek zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti v rámci zákonné povinnosti odtajnit spisy k vyšetřování sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina.
Cílem zákona bylo zachovat zásadní ochranu soukromí Epsteinových obětí. Jejich jména měla být pečlivě začerněna, obličeje a těla na fotografiích zakryta. Chyb však bylo tolik, že si jich nešlo nevšimnout.
Analýza agentury AP a dalších médií odhalila nespočet případů ledabylých, nekonzistentních či zcela chybějících úprav, jež vedly ke zveřejnění citlivých osobních údajů.
V databázi se například objevila fotografie dívky, která byla na Floridě jako nezletilá najata, aby Epsteinovi poskytovala sexuální masáže. Policejní zpráva se jmény několika jeho obětí, včetně těch, které se tak nikdy veřejně neidentifikovaly, byly zase zveřejněny bez jakýchkoliv úprav.
Navzdory snahám ministerstva spravedlnosti napravit tato opomenutí na webové stránce ještě ve středu visela selfie nahé ženy či dívky pořízená v koupelně a snímek další dívky svlečené do půl těla. Jejich věk sice není znám, jejich tváře ale zůstaly zcela viditelné.
Některé oběti spolu se svými právními zástupci proto začaly tlačit na to, aby ministerstvo stránku úplně stáhlo a jmenovalo nezávislého dozorčího, který by dohlédl na další postup.
Soudce původně svolal slyšení na středu v New Yorku, později ho však zrušil poté, co podle Brittany Handersonové - právničky jedné z obětí - došlo k posunu.
Hendersonová zároveň uvedla, že právníci dál zvažují všechny možné kroky k řešení "trvalé a nenapravitelné" újmy způsobené některým ženám.
"Není to jen technické selhání. Je to selhání chránit lidské bytosti, kterým naše vláda slíbila ochranu. Dokud každý dokument nebude řádně upraven, toto selhání bude trvat," uvedla Hendersonová ve středečním prohlášení.
Pouhých 30 dní na zveřejnění
Jednou z obětí je i Annie Farmerová. Podle svých slov jí bylo 16 let, když ji Epstein a jeho důvěrnice Ghislaine Maxwellová sexuálně napadli. Uvedla, že její jméno bylo už dříve veřejně známé, ale další informace – například datum narození nebo telefonní číslo – si chtěla ponechat v soukromí. Přesto se objevily v nezabezpečených dokumentech.
"V tuto chvíli mě ze všeho nejvíc štve, jak se to vše odehrálo. Skutečnost, že to provedli tak mimořádně nedbale, což lidi vystavilo nebezpečí, je vážně otřesná," řekla Farmerová stanici NBC News.
Ministerstvo spravedlnosti chyby připisuje technickým a lidským selháním. Tvrdí, že řadu problematických materiálů už stáhlo a pracuje na jejich opětovném zveřejnění v upravené podobě.
Prověřit a upravit miliony stran dokumentů muselo ministerstvo v krátkém časovém úseku. Zákon, která prezident Donald Trump podepsal 19. listopadu, dal úřadu na zveřejnění pouhých 30 dní.
Když ministerstvo termín nestihlo, zdůvodnilo to potřebou lépe chránit soukromí obětí.
Stovky právníků musely přerušit svou běžnou agendu, včetně dohledu nad kriminálními případy, aby pomohly dokončit prověrku dokumentů. Situace došlo tak daleko, že si nejméně jeden soudce v New Yorku veřejně stěžoval, že to zpomaluje řešení jiných případů.
Zveřejněná databáze je dosud nejrozsáhlejším uvolněním materiálů z dlouholetého vyšetřování Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězeňské cele, kde čekal na soud kvůli federálním obviněním ze sexuálního vykořisťování.
Cenzura biblických postav i zvířat
Reportéři AP při analýze narazili nejen na nezakryté údaje obětí ,ale i na opačný extrém v podobě přemíry cenzury.
V jednom případě bylo začerněno jméno "Josef" v popisku fotografie betléma v kalifornském kostele. "Betlém s Ježíšem, Marií a (začerněno)," stálo v upraveném popisku.
Jinde byl z e-mailu odstraněn dokonce i název psa. "Hodinu jsem strávil venčením (začerněno) a další hodinu jsem ji koupal, fénoval a česal. Doufám, že voní lépe!!" uvádí e-mail.
Ministerstvo tvrdí, že zaměstnanci dostali jasné instrukce: začerňovat pouze informace týkající se obětí a jejich rodin. Přesto byla v dokumentech začerněna i jména dalších osob, včetně právníků a známých osobností.
Úřad také uvedl, že jeho záměrem bylo zakrýt veškeré části fotografií zobrazující nahotu a jakékoliv fotografie žen, které by mohly být možnými oběťmi.
Na některých fotografiích analyzovaných AP sice byly začerněny tváře žen, ale značná část jejich odhaleného těla zůstala nezačerněná, což by tyto ženy pravděpodobně stejně uvedlo do rozpaků. Na snímcích jsou ženy, jak si zkouší oblečení v převlékacích kabinkách v obchodech, či ženy odpočívající v plavkách.
Série více než 100 fotografií mladé ženy byla téměř celá začerněná - až na poslední snímek, na kterém je zcela vidět její tvář.
