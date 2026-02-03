Nejsou na tebe moc mladé, Miro? Epstein si v intimní konverzaci dobíral Ficova muže

Nově zveřejněné dokumenty z takzvaných Epsteinových spisů odhalují detaily komunikace mezi odsouzeným sexuálním delikventem a bývalým slovenským ministrem zahraničí Miroslavem Lajčákem. Zprávy se dotýkají mladých žen, politických vazeb i zákulisních jednání. Lajčák tvrdí, že jeho vztah s Epsteinem byl pouze o slovech, nikoli o činech či nelegálních aktivitách. A že si na události už nepamatuje.
Americké ministerstvo spravedlnosti v pátek večer zveřejnilo další část z více než tří milionů stran dokumentů souvisejících s případem vlivného finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
V dosud nezveřejněných materiálech se objevují jména řady prominentních osobností, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, bývalého prezidenta Billa Clintona nebo miliardáře Billa Gatese.
V publikovaných zprávách a e-mailech je však opakovaně zmiňován také bývalý slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák, jehož jméno se v souvislosti s vyšetřováním Epsteinova případu objevilo už v loňském roce.
„Proč mě taky nepozveš si pohrát?“
Deník SME uvádí, že ze zveřejněné komunikace vyplývá, že Epstein si s kontaktem vystupujícím pod jménem Miroslav Lajčák psal intenzivně a velmi důvěrně. Jedním z opakujících se témat jejich konverzace byly dívky.
„Dívky jsou neuvěřitelné,“ píše v jedné ze zpráv v souvislosti s Ruskem. V říjnu 2018 zase Epsteina zdraví z Kyjeva, kde jsou podle něj „dívky jako vždy nádherné“.
„Proč mě taky nepozveš si pohrát?“ reaguje Lajčák na zprávu, která podle kontextu obsahovala fotografii mladých žen. „Můžeš je mít obě. I jejich sestry,“ odpovídá Epstein.
V další výměně si Epstein z bývalého šéfa slovenské diplomacie ironicky utahuje, že pro něj zřejmě budou příliš mladé, protože jim ještě není třicet let.
„Miluji Lavrova“
Vedle vtipkování o dívkách si muži píší také o Lajčákově plánovaném setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Epstein ho v této souvislosti přemlouvá, aby si od Lavrova vyžádal tričko. „Získej tričko, pak ti dám dívky,“ píše.
V další zprávě Lajčák uvádí, že „miluje Lavrova“ a připomíná Epsteinovi, aby do Evropy dorazil Steve Bannon – bývalý poradce Donalda Trumpa a ideolog krajní pravice. Zve ho na setkání s Robertem Ficem. Epstein odpovídá, že oba přijedou „po listopadových volbách“.
V jiné zprávě Lajčák píše, že Fico „je mimo vládu a hledá nové uplatnění“. „Stevovu hru by hrál rád. A je v tom dobrý,“ dodává.
Na základě této komunikace pak Epstein píše přímo Bannonovi. Lajčáka mezi sebou familiárně označují jako Mira. „Miro si myslí, že by bylo dobré, kdyby ses setkal s Ficem. Financování a tak dál,“ uvádí Epstein. Bannon souhlasí a ptá se, kdy by se mohli sejít. „Miro je dnes v Moskvě,“ odpovídá Epstein.
Deník SME připomíná, že o Lajčákovi se v té době hovořilo jako o možném kandidátovi na prezidenta. Ve zveřejněných zprávách se Epsteinovi svěřuje, že ho prezidentská funkce neláká a že by radši našel uplatnění v „mezinárodní oblasti“.
„Ty esemesky si opravdu nevybavuji“
Na zveřejněnou korespondenci reagoval Lajčák s tím, že si na její konkrétní obsah po letech nepamatuje. V rozhovoru pro Rádio Slovensko, který poskytl poté, co v návaznosti na kauzu skončil ve funkci poradce premiéra Roberta Fica, popsal, jak se do kontaktu s Epsteinem dostal a proč s ním komunikoval.
„Ty esemesky si opravdu nevybavuji. Uplynulo osm let. Nepotvrzuji je, ale ani je nemohu vyvrátit,“ uvedl.
Lajčák popsal, že do New Yorku přišel v roce 2017 a Epsteina mu představil „vysoce respektovaný zahraniční diplomat“. „Viděl jsem, že se s ním setkávaly politické a byznysové špičky ze Spojených států i ze zahraničí. Byl plně integrován do americké společnosti,“ cituje Lajčáka televize TA3.
Připustil, že si byl vědom toho, že Epstein měl v minulosti za sebou sexuální delikt a trest. Zároveň ale tvrdí, že rozhodující pro něj bylo, že se s Epsteinem stýkali vlivní lidé.
Svou obhajobu staví na tvrzení, že s Epsteinem nebyl spojen žádnými činy, ale výhradně komunikací, od jeho skutků se důrazně distancuje. „Můj vztah s ním byl o slovech, ne o činech, ne o skutcích. Nikdy neexistovaly žádné finanční transakce ani, nedej bože, sexuální služby,“ dodal.
K osobním setkáním uvedl, že byl v Epsteinově bytě, vždy však podle svých slov v přítomnosti dalších lidí z politiky či byznysu. Zdůraznil také, že se nikdy nesetkal s žádnými mladými dívkami a že mu Epstein nic podobného nenabízel.
