Zahraničí

SpaceX přesune své satelity Starlink na nižší oběžnou dráhu

ČTK

Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil ve čtvrtek viceprezident společnosti Michael Nicolls.

"Co to je? Vypadá to šíleně," podivoval se Američan, který natočil hořící satelit Starlink
"Co to je? Vypadá to šíleně," podivoval se Američan, který natočil hořící satelit StarlinkFoto: Associated Press
SpaceX podle Nicollse přesune na 10 tisíc svých satelitů z oběžné dráhy 550 kilometrů od povrchu na 480 kilometrů. Podle něj se tak konstelace satelitů zahustí. „Množství odpadu i plánovaných satelitních konstelací je pod 500 kilometrů výrazně nižší, což snižuje celkovou pravděpodobnost kolize,“ uvedl ředitel agentury Nicolls.

Společnost musela v prosinci řešit problémy s jedním ze svých satelitů. Nakonec s družicí ztratila kontakt.

Společnost SpaceX je největším provozovatelem satelitů ve vesmíru, kde se prudce zvyšuje počet družic a dalších objektů, což vyvolává obavy o bezpečnost.

