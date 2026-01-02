SpaceX přesune své satelity Starlink na nižší oběžnou dráhu

Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil ve čtvrtek viceprezident společnosti Michael Nicolls.
SpaceX podle Nicollse přesune na 10 tisíc svých satelitů z oběžné dráhy 550 kilometrů od povrchu na 480 kilometrů. Podle něj se tak konstelace satelitů zahustí. „Množství odpadu i plánovaných satelitních konstelací je pod 500 kilometrů výrazně nižší, což snižuje celkovou pravděpodobnost kolize,“ uvedl ředitel agentury Nicolls.
Společnost musela v prosinci řešit problémy s jedním ze svých satelitů. Nakonec s družicí ztratila kontakt.
Společnost SpaceX je největším provozovatelem satelitů ve vesmíru, kde se prudce zvyšuje počet družic a dalších objektů, což vyvolává obavy o bezpečnost.
Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, řekl Maduro
Venezuela je připravená jednat se Spojenými státy o boji proti drogám či investicím do ropného sektoru. V noci na pátek to řekl v rozhovoru venezuelský prezident Nicolás Maduro, napsala agentura AFP.
Trump bere vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Prý kvůli pověrčivosti
Americký prezident Donald Trump používá vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Napsal to ve čtvrtek deník The Wall Street Journal, kterému to řekl samotný prezident.
Brazilský exprezident Bolsonaro se musel po hopitalizaci vrátit do věznice
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se po zhruba týdenní hospitalizaci musel ve čtvrtek vrátit do věznice. Informovaly o tom agentury.
Rittich v českém souboji gólmanů zcela vyhořel, pět gólů schytal také Dobeš
Souboj českých gólmanů vyzněl jednoznačně pro Karla Vejmelku, který kryl dvacet střel a dovedl hokejisty Utahu k výhře 7:2 na ledě New Yorku Islanders. Na opačně straně si David Rittich připsal pouze devět zákroků a byl střídán ve 46. minutě po pátém gólu. Pětkrát inkasoval také Jakub Dobeš, který se ale s Montrealem radoval z vítězství 7:5 na ledě Caroliny.
Lékaři mohou začít používat e-žádanky, pacienti webový portál
Od nového roku začínají fungovat některé nové prvky elektronického zdravotnictví, jako jsou webový portál pacienta, elektronické žádanky na některá vyšetření a e-poukazy na zdravotnické prostředky.