„Mnohem prohnanější než samotný Maduro.“ Kdo je manželka venezuelského diktátora?

Novoroční americký výsadek v Caracasu ukončil éru ženy, která desítky let tahala za nitky venezuelské moci. Cilia Floresová, právnička, první dáma i takzvaná první bojovnice skončila v poutech po boku svého manžela, prezidenta Nicoláse Madura. Kdo je žena, která venezuelského diktátora držela u moci a nyní spolu s ním čelí obviněním před soudem v USA?
Cilia Floresová se narodila v roce 1956 do skromných poměrů a vyrůstala v dělnických čtvrtích hlavního města Caracasu. Svůj politický vzestup začala v 90. letech jako právnička specializující se na pracovní a trestní právo. Právě tehdy poskytovala právní pomoc Hugu Chávezovi - mentorovi Madura a jeho předchůdci v prezidentské funkci -, který byl v roce 1992 uvězněn po neúspěšném převratu.
O Chávezovo propuštění tehdy usiloval i Maduro, který byl členem jeho bezpečnostního týmu. „Během boje za Chávezovo propuštění jsme se zapojili do pouličních aktivit. Vždy si vzpomenu na setkání v Catia, kde se jeden mladý muž přihlásil o slovo, promluvil a já na něj jen zírala,“ vzpomínala Floresová na své seznámení s Madurem v jeho podcastu roku 2023.
Od té doby stáli nerozlučně po boku. Floresová však nebyla pouze partnerkou ambiciózního politika, ale sama se postupně vypracovala v klíčovou postavou venezuelské politiky. V roce 2005 byla zvolena členkou Národního shromáždění a o dva roky později se stala první ženou v čele parlamentu, kde nahradila Madura poté, co se stal ministrem zahraničí ve vládě Huga Cháveze.
„První bojovnice“ tahající za nitky
Po Chávezově smrti a nástupu Madura do prezidentského úřadu v roce 2013 se pár po dvaceti letech partnerství vzal. Maduro svou ženu tehdy označil jako „první bojovnici“, jelikož termín první dáma podle něj představuje „aristokratický pojem“.
Floresová se tehdy oficiálně stáhla z formálních vládních funkcí a omezila svá veřejná vystupování. Její reálný vliv však nezmizel a podle řady pozorovatelů se naopak stala tichým, ale zásadním hráčem v pozadí, jemuž je připisován klíčový podíl na Madurově politickém přežití.
„Je klíčovou postavou venezuelské korupce, zejména ve struktuře moci. Mnoho lidí ji považuje za mnohem prozíravější a prohnanější než samotného Madura,“ uvedl pro deník New York Times Zair Mundaray, bývalý vyšší státní zástupce, který působil jak za Cháveze, tak za Madura.
Investigativní novináři zdokumentovali rozsáhlé korupční kauzy, v nichž byli Floresová s Madurem zapleteni. Ty se týkaly zneužívání veřejných prostředků i obchodních vazeb se zahraničními podnikateli, na které byly uvaleny mezinárodní sankce. Podle jednoho z vyšetřovatelů také rodina fakticky převzala kontrolu nad celou ulicí luxusních domů v Caracasu.
Floresová je zároveň považována za osobu s rozhodujícím vlivem na silně zpolitizovaný venezuelský soudní systém. Ten po více než dvě dekády nevydal jediné rozhodnutí namířené proti státu. Řada soudců i vysoce postavených soudních úředníků je považována za loajální právě jí - anebo byla do svých funkcí dosazena prostřednictvím sítí, které Floresová pomáhala budovat.
Po sobotním zásahu Spojených států americké úřady obvinily Floresovou spolu s Madurem z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.
