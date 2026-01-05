Přeskočit na obsah
Benative
5. 1. Dalimil
Obrazem

Moc, loajalita a kokain: příběh ženy, která skončila v poutech stejně jako Maduro

Maduro thanks for marches the invites to sign letter rejecting US interference in Venezuela
Skromné kořeny
Setkání s Chávezem a Madu­rem
Vzestup na politické výsluní
Spojenectví a vztah zrozený v boji
Prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová. |
Foto: Profimedia
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Noční výsadek v Caracasu ukončil éru ženy, která desítky let tahala za nitky venezuelské moci. Cilia Floresová, právnička, první dáma i „první bojovnice“ skončila v poutech po boku svého manžela, prezidenta Nicoláse Madura. Byla zasvěcená do všech tajemství „chavismu“ a teď čelí obvinění u amerického soudu. Podívejte se na příběh vzestupu, loajality a pádu mocné ženy.

Japonský podnikatel Kijoši Kimura nad svým rekordním tuňákem.

Tuňákové šílenství v Tokiu. „Král“ zaplatil za jedinou rybu 67 milionů korun

První letošní aukce na slavném tokijském rybím trhu Tojosu přepsala dějiny. Japonský podnikatel Kijoši Kimura, kterému nikdo neřekne jinak než „Král tuňáků“, vydražil obřího tuňáka obecného za astronomických 510,3 milionu jenů. V přepočtu tak za jedinou rybu zaplatil více než 67 milionů korun. Za tuhle cenu by šlo v Praze koupit vilu.

alkohol
alkohol
alkohol

Co se stane s tělem, když měsíc nepijete alkohol? Některé změny vás překvapí

Stále více lidí po celém světě zkouší dočasně omezit nebo úplně vynechat alkohol. A to kvůli očistě či pouhé zvědavosti, zda tento úkol zvládnou. Právě leden nebo únor bývají obdobím, kdy se k tomu experimentu odhodlá největší počet osob. Co ale taková měsíční abstinence skutečně udělá s lidským tělem?

