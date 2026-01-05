Moc, loajalita a kokain: příběh ženy, která skončila v poutech stejně jako Maduro

Noční výsadek v Caracasu ukončil éru ženy, která desítky let tahala za nitky venezuelské moci. Cilia Floresová, právnička, první dáma i „první bojovnice“ skončila v poutech po boku svého manžela, prezidenta Nicoláse Madura. Byla zasvěcená do všech tajemství „chavismu“ a teď čelí obvinění u amerického soudu. Podívejte se na příběh vzestupu, loajality a pádu mocné ženy.
První letošní aukce na slavném tokijském rybím trhu Tojosu přepsala dějiny. Japonský podnikatel Kijoši Kimura, kterému nikdo neřekne jinak než „Král tuňáků“, vydražil obřího tuňáka obecného za astronomických 510,3 milionu jenů. V přepočtu tak za jedinou rybu zaplatil více než 67 milionů korun. Za tuhle cenu by šlo v Praze koupit vilu.
Stále více lidí po celém světě zkouší dočasně omezit nebo úplně vynechat alkohol. A to kvůli očistě či pouhé zvědavosti, zda tento úkol zvládnou. Právě leden nebo únor bývají obdobím, kdy se k tomu experimentu odhodlá největší počet osob. Co ale taková měsíční abstinence skutečně udělá s lidským tělem?
Ne, americký zásah ve Venezuele a únos Nicoláse Madura určitě není něčím, co by bylo právně v pořádku. A to bez ohledu na to, že venezuelský diktátor s největší pravděpodobností zfalšoval volby, porušoval lidská práva a byl namočený do obchodu s drogami.
Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Koalice ANO, SPD a Motoristů se na svých programových prioritách shodla koncem října, necelý měsíc od sněmovních voleb a ještě před podpisem koaliční smlouvy.
Ostravští policisté pátrají po řidiči, který na Nový rok bezohledně zablokoval průjezd sanitce jedoucí k pacientovi s akutními potížemi. Za přestupek mu hrozí pokuta. Kriminalisté se případem zabývají na základě videa, které záchranáři zveřejnili na svých sociálních sítích.