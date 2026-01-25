Milion Američanů je bez proudu. Meteorologové varují před sněhem a silnými mrazy

Přes milion odběratelů elektřiny bylo v neděli večer bez proudu kvůli sněhové bouři a nepříznivému zimnímu počasí ve Spojených státech. Píší to agentury s odkazem na specializované weby monitorující problémy s dodávkami elektřiny. Varování před silným sněžením a velmi chladným počasí se týkají oblastí, kde žije přes 200 milionů Američanů.
Východní dvě třetiny USA se podle meteorologů od neděle a v příštích pár dnech budou potýkat se silným sněžením, mrznoucím deštěm a extrémně nízkými teplotami.
Ve státě New York podle místní guvernérky Kathy Hochulové v tamním městě Copenaghen teploty klesly na -45 stupňů. Stát je podle ní v sevření arktického počasí. Ve městě New Yorku zemřelo pět lidí, kteří pobývali venku, uvedl starosta Zohran Mamdani.
Prezident Donald Trump v sobotu označil bouři za historickou a schválil federální vyhlášení stavu nouze v Jižní Karolíně, Virginii, Tennessee, Georgii, Severní Karolíně, Marylandu, Arkansasu, Kentucky, Louisianě, Mississippi, Indianě a Západní Virginii. Podle meteoroložky Allison Santorelliové je bouře jedinečná tím, jako rozsáhlou oblast pokryje. "Mluvíme o rozsahu zhruba 2000 mil (3200 kilometrů)," uvedla.
"Budeme situaci nadále sledovat a zůstaneme v kontaktu se všemi státy, které má postihnout tato bouře. Dávejte na sebe pozor a zůstaňte v teple," napsal Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti vyhlásilo mimořádnou meteorologickou situaci celkem sedmnáct států a také federální okrsek Washington, D.C. Tam letiště Ronalda Reagana dnes zrušilo veškeré své lety.
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová na sobotní tiskové konferenci varovala Američany, aby přijali preventivní opatření. "Bude opravdu, opravdu velká zima," uvedla Noemová. "Proto všem doporučujeme, aby si udělali zásoby paliva i potravin. Společně to zvládneme," dodala.
Počet domácností bez proudu stále roste. Kolem nedělní 20. hodiny bylo podle serveru PowerOutage.us bez dodávek elektřiny přes milion odběratelů ve Spojených státech, nejvíce v Mississippi, Texasu, Tennessee a Louisianě. Výpadky zasáhly také domácnosti v Kentucky, Georgii, Virginii a Novém Mexiku.
Zrušeno v USA bylo podle stanice CNN téměř 11 tisíc letů, což je nejhorší situace od března 2020, kdy na leteckou dopravu dopadla omezení spojená s pandemií covidu-19. Tisíce letů byly zrušeny v sobotu a další omezení se očekávají i v pondělí.
„Je to královna našeho sportu.“ Dojatá Wiererová. Češi se loučili s legendou biatlonu
Biatlonoví fanoušci v Novém Městě na Moravě se dnes rozloučili s italskou reprezentantkou Dorotheou Wiererovou, která po sezoně ukončí kariéru.
Vedoucí Pardubice padly doma, Liberec už je v extralize druhý
Hokejisté Plzně vyhráli v utkání 45. kola extraligy na ledě vedoucích Pardubic 4:3 v prodloužení. Vítěznou branku vstřelil Michal Teplý, který navíc zaznamenal dvě asistence. Plzeň vyhrála šestý z posledních sedmi vzájemných soubojů.
Patriarcha Kirill nechává zatýkat neposlušné kněze. Je to horší než za SSSR, říká socioložka
Od začátku války na Ukrajině se vztah mezi pravoslavnou církví a státem proměnil. Církev se stala pevnou oporou ruské státní ideologie, říká socioložka a odbornice na náboženství a politiku v Rusku Kristina Stoecklová z Univerzity v Innsbrucku.
Arsenal chřadne, Manchester United srazil dalšího favorita. Šulc zůstal na lavičce
V Anglii se zamotává boj o titul, Arsenal prohrál doma 2:3 s Manchesterem United, který po Manchesteru City srazil dalšího favorita. Ve Francii si Lyon připsal drtivé vítězství na hřišti Mét, Pavel Šulc ale nehrál ani minutu a jeho spoluhráč Endrick zazářil hattrickem.
Videa střelby v Minneapolisu neodpovídají popisu Trumpovy administrativy, píše NBC News
Videa svědků sobotního incidentu, kdy 37letého Alexe Prettiho v Minneapolisu zastřelili federální imigrační agenti, patrně neodpovídají tomu, jak sled událostí popsali zástupci administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Napsal to v neděli zpravodajský server NBC News.