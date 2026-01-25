Přeskočit na obsah
Zahraničí

Milion Američanů je bez proudu. Meteorologové varují před sněhem a silnými mrazy

ČTK

Přes milion odběratelů elektřiny bylo v neděli večer bez proudu kvůli sněhové bouři a nepříznivému zimnímu počasí ve Spojených státech. Píší to agentury s odkazem na specializované weby monitorující problémy s dodávkami elektřiny. Varování před silným sněžením a velmi chladným počasí se týkají oblastí, kde žije přes 200 milionů Američanů.

A group of men try to help a stuck motorist in the snow while the multi-state Winter Storm Fern hits the metro area of Louisville
Skupina mužů se snaží pomoci motoristovi, který uvízl ve sněhu, zatímco zimní bouře Fern zasáhla metropolitní oblast Louisville v americkém státě Kentucky 25. ledna 2026.Foto: REUTERS
Východní dvě třetiny USA se podle meteorologů od neděle a v příštích pár dnech budou potýkat se silným sněžením, mrznoucím deštěm a extrémně nízkými teplotami.

Ve státě New York podle místní guvernérky Kathy Hochulové v tamním městě Copenaghen teploty klesly na -45 stupňů. Stát je podle ní v sevření arktického počasí. Ve městě New Yorku zemřelo pět lidí, kteří pobývali venku, uvedl starosta Zohran Mamdani.

Prezident Donald Trump v sobotu označil bouři za historickou a schválil federální vyhlášení stavu nouze v Jižní Karolíně, Virginii, Tennessee, Georgii, Severní Karolíně, Marylandu, Arkansasu, Kentucky, Louisianě, Mississippi, Indianě a Západní Virginii. Podle meteoroložky Allison Santorelliové je bouře jedinečná tím, jako rozsáhlou oblast pokryje. "Mluvíme o rozsahu zhruba 2000 mil (3200 kilometrů)," uvedla.

"Budeme situaci nadále sledovat a zůstaneme v kontaktu se všemi státy, které má postihnout tato bouře. Dávejte na sebe pozor a zůstaňte v teple," napsal Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social.

Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti vyhlásilo mimořádnou meteorologickou situaci celkem sedmnáct států a také federální okrsek Washington, D.C. Tam letiště Ronalda Reagana dnes zrušilo veškeré své lety.

Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová na sobotní tiskové konferenci varovala Američany, aby přijali preventivní opatření. "Bude opravdu, opravdu velká zima," uvedla Noemová. "Proto všem doporučujeme, aby si udělali zásoby paliva i potravin. Společně to zvládneme," dodala.

Počet domácností bez proudu stále roste. Kolem nedělní 20. hodiny bylo podle serveru PowerOutage.us bez dodávek elektřiny přes milion odběratelů ve Spojených státech, nejvíce v Mississippi, Texasu, Tennessee a Louisianě. Výpadky zasáhly také domácnosti v Kentucky, Georgii, Virginii a Novém Mexiku.

Zrušeno v USA bylo podle stanice CNN téměř 11 tisíc letů, což je nejhorší situace od března 2020, kdy na leteckou dopravu dopadla omezení spojená s pandemií covidu-19. Tisíce letů byly zrušeny v sobotu a další omezení se očekávají i v pondělí.

