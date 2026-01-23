Přeskočit na obsah
23. 1.
Zahraničí

Na USA se valí masivní sněhová bouře. „Kde je globální oteplování?“ ptá se Trump

ČTK

Americké státy Texas a Oklahoma se připravují na silné sněžení a ledovku, v jejímž důsledku se dnes silnice mohou stát neprůjezdnými, píše agentura AP. Masivní několik dní trvající sněžná bouře podle předpovědí zřejmě zasáhne východní dvě třetiny USA a může způsobit rozsáhlé škody a výpadky proudu. Americký prezident Donald Trump v této souvislosti zpochybnil globální oteplování.

U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at their annual issues conference retreat, at the Kennedy Center, renamed the Trump-Kennedy Center by the Trump-appointed board of directors, in Washington, D.C., U.S., January 6, 2026. REUTERS/Kevin LamarqueFoto: REUTERS
Podle stanice NBC News platí varování před extrémně chladným počasím pro asi 185 milionů Američanů a zároveň v téměř všech státech východně od Skalistých hor.

Více než 800 letů do nebo ze Spojených států bylo v očekávání sněžné bouře zrušeno nebo odloženo. Podle serveru FlightAware se rušení letů dotklo mimo jiné letišť v Dallasu, Atlantě a Oklahomě.

V Oklahomě byly silnice předem ošetřené solným roztokem. Státní dálniční policie zrušila volna policistům, aby jich bylo více v terénu k pomoci, a uvedla, že spolupracuje s Národní gardou na vysílání týmů na pomoc uvázlým řidičům.

„Cestování bude od pozdního pátečního odpoledne stále nebezpečnější, což potrvá po celý víkend,“ uvedla Národní meteorologická služba. V Oklahoma City, Houstonu, Chicagu a Des Moines byla dnes zrušena výuka ve školách.

Hrozí teploty až minus 37 stupňů

Podle agentury AP by v posledních dvou zmíněných městech mohla pocitová teplota klesnout i k minus 37 stupňům Celsia, což by do deseti minut mohlo lidem způsobit omrzliny a čekání na autobus či cesta do školy pěšky by byly příliš riskantní.

Rozsáhlý bouřkový systém by měl přinést ochromující ledovou bouři od Texasu přes části jihu Spojených států a místy až kolem 30 centimetrů sněhu od Oklahomy po Washington, New York a Boston. Následovat má závěrečný příval velmi studeného vzduchu, který může v částech Minnesoty a Severní Dakoty snížit pocitovou teplotu až k minus 46 stupňům Celsia, píše AP. Chladné počasí dokonce zasáhne i Floridu.

Trump zpochybnil globální oteplování

K očekávané sněžné bouři se na sociálních sítích vyjádřil i prezident Trump, přičemž odsoudil klimatické aktivisty a zpochybnil globální oteplování. „Rekordní vlna mrazů má zasáhnout 40 států. Něco takového se vidí jen zřídka. Mohli by prosím ekologičtí povstalci vysvětlit, co se to stalo s globálním oteplováním?“ napsal.

Loňský rok byl třetím nejteplejším rokem v historii měření, průměrná globální teplota dosáhla 14,97 stupně Celsia. Byl tedy jen nepatrně (o 0,01 stupně Celsia) chladnějším než rok 2023 a o 0,13 stupně Celsia chladnějším než rok 2024, který byl nejteplejším rokem v historii měření, uvedla minulý týden meteorologická služba Evropské unie Copernicus.

Posledních 11 let bylo 11 nejteplejších let v historii měření. Odborníci zároveň upozorňují, že změna klimatu může vést k častějším a intenzivnějším extrémním projevům počasí.

Trump plně podporuje využívání fosilních paliv a pohrdá vědeckým konsenzem ohledně toho, že lidská aktivita vede k oteplování planety. Spojené státy po Trumpově návratu do Bílého domu před rokem odstoupily od pařížské úmluvy o změně klimatu. Trump totéž učinil už za svého prvního funkčního období v letech 2017-2021, následující administrativa Joea Bidena se ale k dohodě připojila.

