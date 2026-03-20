Mezinárodní akce i s Českem rozbila 373 tisíc webů s dětskou pornografií

Němečtí vyšetřovatelé ve spolupráci s evropskými zeměmi včetně Česka, ale také s Kanadou, Austrálií a Spojenými státy rozbili síť více než 373 tisíc internetových stránek nabízejících dětskou pornografii. Cílem webů, ačkoli zde dětská pornografie byla částečně dostupná, bylo zájemce okrást.
Za organizátora považují kriminalisté jistého 35letého Číňana, po kterém pátrají. Vyšetřování se ale zaměřilo i na zhruba 600 uživatelů zmíněných portálů, oznámila v pátek bavorská kriminální policie. Akci koordinovala unijní policejní organizace Europol.
Nynější operace nazvaná Alice, jejíž součástí byly razie v několika německých spolkových zemích a do které se zapojilo přes 20 států, je vyvrcholením více než čtyřletého vyšetřování bavorských kriminalistů. Ti se zaměřili na skrytou část internetu, takzvaný darknet, konkrétně pak na stránky nabízející dětské pornografické snímky. Ty přilákaly zájemce, kteří si další takový materiál objednali. Smyslem provozovatele bylo získat peníze, ale snímky nedodat.
Bavorský ministr spravedlnosti Georg Eisenreich v prohlášení poznamenal, že i když snímky zájemci nakonec nedostali, falešné obchody skutečnou dětskou pornografii opravdu inzerovaly. „Nesmíme zapomínat, že za každým takovým obrázkem a za každým videem je nepředstavitelné utrpení dětí,“ řekl.
Vyšetřování je podle Eisenreicha šokující, neboť odhalilo, jak vysoká poptávka po dětské pornografii je. V hledáčku policie je nyní okolo 600 uživatelů, kteří od února 2020 do července 2025 na nyní zablokovaných portálech provedli platby. Bavorské ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že na 440 uživatelů se již policistům podařilo identifikovat. Policejní prohlášení uvádí, že 89 uživatelů je z Německa, státní příslušnost ostatních nezmiňuje.
