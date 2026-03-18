18. 3. Eduard
Zahraničí

Muskovu sociální síť X postihl výpadek. Už několikátý tento rok

ČTK

Sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska ve středu nefungovala. Mohl za to další výpadek. Trval zhruba hodinu, poté potíže téměř ustaly. Během výpadku podle údajů serveru Downdetector hlásily problémy desetitisíce uživatelů ve Spojených státech, zatímco v Česku to byly stovky uživatelů. Počet zasažených uživatelů může být ovšem vyšší, než kolik jich nahlásí potíže pomocí této služby.

Logo sítě X. Ilustrační foto.Foto: REUTERS
Síť X již letos postihlo několik výpadků. Společnost X se zatím ke středečnímu výpadku nevyjádřila a nereagovala ani na dotaz agentury Reuters.

Musk koupil síť X v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

Loni Musk oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI. Ten mimo jiné vyvíjí chatbota Grok, kterého síť X integrovala do své platformy.

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 664 miliard dolarů (přes 14 bilionů korun).

V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Ilustrační foto.

ŽIVĚ Systém emisních povolenek je třeba přezkoumat, vyzvali evropští lídři včetně Babiše

Deset zemí včetně Česka žádá Evropskou unii o důkladnou revizi systému emisních povolenek ETS. Evropská komise by podle nich měla předložit přezkum ETS již do konce května, a nikoli až v létě. Dopis adresovaný lídrům unie podepsali kromě českého premiéra Andreje Babiše (ANO) také předsedové vlád Itálie, Rakouska, Polska, Bulharska, Chorvatska, Řecka, Maďarska, Slovenska a rumunský prezident.

Opuštěný a poškozený ruský tanker Arktik Metagaz.

ŽIVĚ Ruský tanker zůstal opuštěný ve Středozemním moři. Ekologické riziko, varují státy EU

Opuštěný a poškozený ruský tanker Arktik Metagaz, který se volně pohybuje po Středozemním moři, představuje vážné riziko rozsáhlé ekologické katastrofy. V dopise adresovaném Evropské unii to uvedly vlády devíti států včetně Itálie, Španělska a Francie. Ve středu o tom informovaly Reuters a BBC. Plavidlo, na které Spojené státy a Británie uvalily sankce, opustila posádka před dvěma týdny po požáru.

Slovenský premiér Robert Fico.

Slovensko okamžitě omezí prodej nafty, cizinci si za ni připlatí

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny v Česku, Rakousku a Polsku, kde je nafta nyní shodně dražší než na Slovensku. Podle slovenského premiéra Roberta Fica začne opatření platit ve čtvrtek.

