Muskovu sociální síť X postihl výpadek. Už několikátý tento rok

Sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska ve středu nefungovala. Mohl za to další výpadek. Trval zhruba hodinu, poté potíže téměř ustaly. Během výpadku podle údajů serveru Downdetector hlásily problémy desetitisíce uživatelů ve Spojených státech, zatímco v Česku to byly stovky uživatelů. Počet zasažených uživatelů může být ovšem vyšší, než kolik jich nahlásí potíže pomocí této služby.
Síť X již letos postihlo několik výpadků. Společnost X se zatím ke středečnímu výpadku nevyjádřila a nereagovala ani na dotaz agentury Reuters.
Musk koupil síť X v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.
Loni Musk oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI. Ten mimo jiné vyvíjí chatbota Grok, kterého síť X integrovala do své platformy.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 664 miliard dolarů (přes 14 bilionů korun).
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
