Mexiko ochromily násilnosti po zabití šéfa kartelu. Praha varuje před cestováním

V několika mexických státech v pondělí zrušili výuku ve školách a úřady varovaly obyvatele, aby nevycházeli ven. Mohou za to násilnosti, které propukly poté, co mexická vláda zabila šéfa kartelu Jalisco nová generace Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese. Informuje o tom agentura AP.
Cervantes, přezdívaný El Mencho, byl bossem nejrychleji rostoucí kriminální sítě v Mexiku, která je proslulá pašováním fentanylu, metamfetaminu a kokainu do USA, a útoky na vládní činitele, kteří se jí postavili.
Mexické ministerstvo obrany uvedlo, že Cervantes byl zraněn při armádní operaci v obci Tapalpa ve státě Jalisco a že zemřel při leteckém transportu do města Mexiko.
Bílý dům potvrdil, že Spojené státy mexickým úřadům poskytly zpravodajské informace použité k provedení operace, a zároveň pochválil mexickou armádu za to, že zlikvidovala muže, jenž patřil k nejhledanějším zločincům v obou zemích.
Bezpečnostní konzultant David Saucedo stanici CNN řekl, že v kartelu Jalisco nová generace teď zřejmě započne boj o nástupnictví. El Menchův syn Rubén Oseguera González, známý jako El Menchito, je ve vězení v USA a Cervantesův bratr a nevlastní syn nemají mezi dalšími předáky kartelu takový vliv, uvedl Saucedo.
Mocenské vakuum by mohlo uvnitř kartelu spustit vnitřní boj. Zároveň by se podle Sauceda mohli členové kartelu začít mstít vládě.
Násilnosti po celé zemi
Členové kartelu na zabití svého šéfa zareagovali násilnostmi po celé zemi, blokovali silnice a zapalovali pneumatiky. Úřady ve státech Jalisco, Michoacán a Guanajuato informovaly, že v neděli bylo zabito nejméně 14 lidí, včetně sedmi příslušníků mexické Národní gardy.
Videa kolující na sociálních sítích ukazovala například sloupy kouře nad turistickým letoviskem Puerto Vallarta na pobřeží státu Jalisco. Nepokoje na místě podle CNN ustaly, ale zůstává noční zákaz vycházení a školy a obchody tam zřejmě v pondělí budou zavřené.
Guadalajara, hlavní město státu Jalisco a druhé největší město Mexika, bylo v neděli téměř úplně uzavřeno, zatímco vystrašení obyvatelé zůstali doma. Cestujícím, kteří v neděli večer přiletěli na mezinárodní letiště ve městě, bylo sděleno, že letiště kvůli násilnostem funguje v omezeném provozu.
Situace je pod kontrolou
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uvedla, že situace je pod kontrolou a že je v kontaktu s guvernéry všech států, a vyzvala ke klidu.
Úřady v neděli večer oznámily, že ve 20 státech odklidily většinu z více než 250 zátarasů, které tam umístily kartely. Zatčeno podle úřadů bylo nejméně 25 lidí, 11 kvůli zapojení do násilností a dalších 14 za rabování. Terčem žhářských útoků se stala řada obchodů, zatímco asi 20 bank bylo přepadeno.
Kartel Jalisco nová generace je jedním z nejmocnějších narkokartelů v Mexiku. Spojené státy ho spolu s dalšími mexickými drogovými gangy zařadily na seznam teroristických organizací.
České ministerstvo zahraničí doporučilo v návaznosti na násilnosti v několika mexických státech českým občanům, aby se zejména ve státech Jalisco, Michoacán a Guanajuato vyhýbali zbytným cestám. Úřad to dnes uvedl na síti X.
"Dochází k blokádám silnic, střelbě a rozsáhlým bezpečnostním incidentům," podotklo ministerstvo. Českým občanům ve zmíněných i okolních státech doporučilo, aby se vyhýbali zbytným cestám. V případě nouze mají Češi volat na telefonní číslo +420 222 420 222.
