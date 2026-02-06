Mexiko vyšle nejpozději v pondělí pomoc Kubě, uvedla prezidentka Sheinbaumová

Mexiko vyšle nejpozději v pondělí na Kubu humanitární pomoc. Bude se jednat hlavně o jídlo, řekla v pátek podle médií mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Podle ní Mexiko stále jedná se Spojenými státy, aby kvůli dodávkám ropy ostrovu Washington nezavedl na svého souseda nová cla, jak oznámil americký prezident Donald Trump.
Kuba se nachází pod zvýšeným tlakem Spojených států. Americký prezident Trump podepsal výnos, který umožňuje zavést dodatečná cla na zboží ze zemí, které dodávají Kubě ropu. Havana také přišla o svého největšího dodavatele ropy, Venezuelu, poté, co americké jednotky na začátku ledna unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
"Zvažujeme vyslat tuto pomoc (Kubě), pokud ne o víkendu, tak nejpozději v pondělí, a jsou to především potraviny a další zboží, o které požádali," uvedla Sheinbaumová. Dodala, že Mexiko dále jedná se Spojenými státy o možnosti, že by dodalo Kubě ropu, aniž by Washington zavedl dodatečná cla na mexické zboží. "Nechceme, aby Mexiko dostalo sankce," uvedla také Sheinbaumová.
Mexiko bylo ještě loni druhým největším dodavatelem ropy Kubě. Dodávky se uskutečňovaly na základě obchodních smluv i v rámci humanitární pomoci ostrovu. Významným dodavatelem ropy pro Kubu bylo loni i Rusko.
Americká ropná blokáda postupně paralyzuje život na Kubě, píše dnes agentura EFE. Úřady seškrtávají spoje veřejné dopravy, univerzita v Havaně převedla část vyučování na dálku a nemocnice nyní vykonávají jen nezbytná ošetření. Nedostatek ropy silně doléhá i na energetiku.
Vedle ropy má Washington k dispozici i další nástroje, jak vyvinout ekonomický tlak na Kubu, píše deník The Wall Street Journal. Spojené státy mohou ještě více omezit například převody peněz na Kubu, které provádí hlavně migranti, či omezit lety.
Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel ve čtvrtek prohlásil, že jeho země je připravena jednat s USA, rozhovory ale musí probíhat z pozice rovnocenných partnerů a s respektem ke kubánské státní suverenitě. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová reagovala slovy, že kubánská vláda je na pokraji sil a její zemi hrozí kolaps, takže by měla být ve svých prohlášeních směřujících k prezidentovi USA opatrná. Dodala, že Trump je ochoten k diplomacii a jednání s kubánskou vládou již běží.
Životní jízda pokračuje! Česká senzace je poprvé ve finále a zahraje si o trofej
Tenistka Sára Bejlek postoupila v Abú Zabí z kvalifikace až do svého prvního finále na okruhu WTA.
„Spojenci se nepoučují.“ Ostrá přestřelka mezi USA a Polskem má překvapivou příčinu
Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání Nobelovy ceny za mír rozpoutala další diplomatický spor. Nyní konkrétně mezi polským premiérem Donaldem Tuskem a americkým velvyslancem v Polsku Tomem Rosem. Polský zákonodárce totiž odmítl podpořit Trumpovu nominaci, což Washington označil za urážku. Varšava ale trvá na tom, že partnerství neznamená slepou poslušnost.
ŽIVĚČeši s Pastrňákem v čele vyrobili hlavolam pro NY Times
Sledujte s námi dnešní dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚRusové zuřivě pátrají po atentátníkovi na šéfa rozvědky. Tvrdí, že mají jeho popis
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informoval server Meduza. Ten přežil jen díky tomu, že se bránil a pokoušel se střelci odebrat pistoli, což ale nedokázal, protože byl potřetí zasažen. Vyšetřovatelé mají prý velké šance útočníka dopadnout. Disponují popisem, snímky a záběry.
Putinův spojenec podléhá tlaku USA. Kreml sází vše na jednu kartu, má to ale háček
Indie, největší odběratel ruské ropy přepravované po moři, zastaví dovoz ruské suroviny, oznámil to americký prezident Trump. Reakce Kremlu na sebe ale nenechala dlouho čekat a Vladimir Putin okamžitě zahájil rozhovory s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, aby potvrdil „strategické“ spojenectví – Čína totiž už nyní absorbuje rekordní objemy ropy, které Dillí pod tlakem Washingtonu začíná odmítat.