Masivní zásah v Turecku mířil na údajné struktury Islámského státu

Turecká policie zadržela přes 300 osob podezřelých z vazeb na teroristickou organizaci Islámský stát (IS). V úterý ráno to na síti X uvedl turecký ministr vnitra Ali Yerlikaya. Stalo se tak po pondělním střetu mezi policií a údajnými členy IS, při kterém zemřeli tři policisté a šest podezřelých. Zhruba o stovce zadržených v úterý ráno informovala i prokuratura v Istanbulu.
Podle ministra vnitra policie zasahovala ve 21 provinciích napříč Tureckem a zadržela celkem 357 podezřelých z vazeb na IS.
V pondělí brzy ráno při pokusu o domovní prohlídku v provincii Yalova se policie střetla s podezřelými z členství v této teroristické organizaci. Podle úřadu dotyční začali střílet na policisty a tři z nich zabili. Při střetu zahynulo i šest údajných členů IS a zraněno bylo devět příslušníků bezpečnostních složek.
O úterní policejní operaci informovala i prokuratura v Istanbulu, podle které policie zadržela přes sto lidí. Jedná se zřejmě o údaj v oblasti, která spadá do kompetence prokuratury. Podle úřadu se ve velké míře jedná o lidi zapojené do financování IS.
Razie proti IS turecké úřady pořádají opakovaně. Organizace se přihlásila k řadě útoků v zemi. Zřejmě nejkrvavější byla střelba v nočním klubu v roce 2017 v Istanbulu, při které zemřely čtyři desítky lidí.
