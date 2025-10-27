Zahraničí

Turecko stupňuje tlak na opozici, soud vydal další zatykač na vězněného starostu

před 57 minutami
Soud v Turecku vydal další formální zatykač na vězněného istanbulského starostu Ekrema Imamoglua kvůli podezření z trestného činu politické špionáže, informuje agentura Reuters s odvoláním na turecká státní média. Označila to za další zesílení represí vůči opozici.
Foto: Reuters

Imamoglu, který je považovaný za hlavního politického rivala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, je od března ve vězení kvůli podle něj nepodloženým obviněním z korupce. V červenci ho soud poslal do vězení za urážku istanbulského prokurátora. Úřady ho obvinily i v jiných kauzách.

Poslední obvinění z politické špionáže u soudu v neděli odmítl a v pátek ho označil za "lež, pomluvu a spiknutí", jaké "by ani ďábla nenapadly". Turecká státní agentura Anadolu uvedla, že kromě Imamoglua vydal soud v Istanbulu v noci na pondělí zatykače na dva další lidi včetně šéfredaktora vůči vládě kritické televize Tele1.

Tuto stanici už v pátek stát zabavil kvůli obvinění ze špionáže.

Na Imamoglua vydal soud zatykač na základě obvinění z korupce za účelem získání peněz na prezidentskou kandidaturu a na základě obvinění ze špionáže ve snaze zajistit si mezinárodní podporu.

Turecké úřady obvinily stovky členů a zvolených zástupců Imamogluovy Lidové republikánské strany (CHP), největšího opozičního uskupení v Turecku, z trestných činů souvisejících s korupcí. Podle zástupců CHP jde o zpolitizované a protidemokratické represe, jejichž cílem je zničit hrozbu pro Edogana. Vláda toto tvrzení odmítá.

Agentura Reuters píše, že jistou úlevu v této atmosféře pro opozici znamenal v pátek rozsudek jiného soudu, který zamítl snahu svrhnout lídra CHP a zrušit výsledky sjezdu strany z roku 2023. Na něm byl do čela strany zvolen Özgür Özel.

 
