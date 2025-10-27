Turecko stupňuje tlak na opozici, soud vydal další zatykač na vězněného starostu

Imamoglu, který je považovaný za hlavního politického rivala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, je od března ve vězení kvůli podle něj nepodloženým obviněním z korupce. V červenci ho soud poslal do vězení za urážku istanbulského prokurátora. Úřady ho obvinily i v jiných kauzách.
Poslední obvinění z politické špionáže u soudu v neděli odmítl a v pátek ho označil za "lež, pomluvu a spiknutí", jaké "by ani ďábla nenapadly". Turecká státní agentura Anadolu uvedla, že kromě Imamoglua vydal soud v Istanbulu v noci na pondělí zatykače na dva další lidi včetně šéfredaktora vůči vládě kritické televize Tele1.
Tuto stanici už v pátek stát zabavil kvůli obvinění ze špionáže.
Na Imamoglua vydal soud zatykač na základě obvinění z korupce za účelem získání peněz na prezidentskou kandidaturu a na základě obvinění ze špionáže ve snaze zajistit si mezinárodní podporu.
Turecké úřady obvinily stovky členů a zvolených zástupců Imamogluovy Lidové republikánské strany (CHP), největšího opozičního uskupení v Turecku, z trestných činů souvisejících s korupcí. Podle zástupců CHP jde o zpolitizované a protidemokratické represe, jejichž cílem je zničit hrozbu pro Edogana. Vláda toto tvrzení odmítá.
Agentura Reuters píše, že jistou úlevu v této atmosféře pro opozici znamenal v pátek rozsudek jiného soudu, který zamítl snahu svrhnout lídra CHP a zrušit výsledky sjezdu strany z roku 2023. Na něm byl do čela strany zvolen Özgür Özel.