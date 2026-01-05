Lupiči si z německé spořitelny mohli odnést v přepočtu skoro 2,5 miliardy korun

Lupiči, kteří se minulý týden dostali do trezoru spořitelny v západoněmeckém městě Gelsenkirchen, si odnesli možná více než 100 milionů eur (2,4 miliardy Kč). S odvoláním na zdroje z vyšetřování to uvedla zpravodajská agentura DPA.
Pátrání po pachatelích loupeže pokračuje, policistům se mezitím zřejmě podařilo najít registrační značky jednoho z vozů, kterým lupiči uprchli.
Pachatelé se v noci na pondělí 29. prosince provrtali do trezoru spořitelny Sparkasse v Gelsenkirchenu a odnesli si obsah více než 3200 bezpečnostních schránek. Podle zdrojů agentury DPA v některých z nich bylo až půl milionu eur. Policie v prvním zveřejněném odhadu hovořila o škodě 30 milionů eur, podle zdrojů DPA ale přesahuje podle všeho 100 milionů.
Podle bulvárního listu Bild se vyšetřovatelé kromě pátrání po pachatelích loupeže zabývají také původem peněz uložených v některých bezpečnostních schránkách. Mají totiž podezření, že se mohlo jednat o výnos z trestné činnosti zločineckých gangů. Podle DPA někteří poškození vysoké částky uložené ve spořitelně označovali za svatební dary.
První horkou stopou v pátrání po pachatelích jsou podle německých médií registrační značky, které byly nalezeny v kontejneru na odpad u hlavního nádraží v Dortmundu. Vyšetřovatelé se domnívají, že patří jednomu z vozů, kterým pachatelé z místa činu uprchli.
Policisté už minulý týden zveřejnili fotografie dvou vozů, na kterých byly čitelné i registrační značky. O víkendu pak policie zveřejnila také fotografie tří maskovaných osob, které podezřívá z vyloupení spořitelny.
Spořitelna zůstává prozatím uzavřená. Odborníci podle jeho vedení už zazdili díru do trezorové místnosti.
ŽIVĚ"Operace Kolumbie" mi zní dobře, řekl Trump. Varoval další země před osudem Venezuely
Americký prezident Donald Trump v noci na pondělí na palubě Air Force One uvedl, že Spojené státy ve Venezuele jednají s lidmi, kteří se ujali vedení země. Dodal však, že jsou to Spojené státy, kdo nad situací ve Venezuele drží kontrolu. Trump zároveň uvedl, že Venezuela bude čelit další vlně úderů, pokud s ním její vedení nebude spolupracovat na tom, co nazval jeho snahou „spravit“ tuto zemi.
Ceny americké filmové kritiky rozdány. Nejlepším filmem je Jedna bitva za druhou
V noci na pondělí 5. ledna získal snímek Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona Cenu americké filmové kritiky (Critics' Choice Awards) pro nejlepší film. Jako nejlepší herec byl oceněn Timothée Chalamet za výkon ve sportovním dramatu Velký Marty o ambiciózním hráči stolního tenisu.
Česko svírá tuhý mráz, Kvilda hlásí přes 30 pod nulou. Předpověď už ale vyhlíží zvrat
V noci teploty klesly hluboko pod bod mrazu. Nejchladněji bylo zřejmě na stanici Perla na šumavské Kvildě, kde k ránu naměřili minus 30,6 stupně. V tomto týdnu bude v Česku mrznout i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus 16 stupňům Celsia. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou až v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech.
Strašně vzácné, říká kouč o skvělých Češích. Kanadu porazili její vlastní zbraní
Kouč české hokejové dvacítky Patrik Augusta nešetřil po senzační výhře 6:4 nad Kanadou v semifinále MS chválou. "Hráči hráli od první do poslední minuty fantasticky. Šli si za tím,“ vyzdvihl charakter a odhodlání českých mladíků.
ŽIVĚBabiš: Turek by měl dostat šanci si odpracovat minulost a různé výroky
Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to v pondělí uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí.