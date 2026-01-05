Přeskočit na obsah
Benative
5. 1. Dalimil
Zahraničí

Lupiči si z německé spořitelny mohli odnést v přepočtu skoro 2,5 miliardy korun

ČTK

Lupiči, kteří se minulý týden dostali do trezoru spořitelny v západoněmeckém městě Gelsenkirchen, si odnesli možná více než 100 milionů eur (2,4 miliardy Kč). S odvoláním na zdroje z vyšetřování to uvedla zpravodajská agentura DPA.

Thieves drill into a German bank vault and make off with millions
Zloději se vloupali do trezoru německé spořitelny a ukradli miliony dolarůFoto: REUTERS
Pátrání po pachatelích loupeže pokračuje, policistům se mezitím zřejmě podařilo najít registrační značky jednoho z vozů, kterým lupiči uprchli.

Pachatelé se v noci na pondělí 29. prosince provrtali do trezoru spořitelny Sparkasse v Gelsenkirchenu a odnesli si obsah více než 3200 bezpečnostních schránek. Podle zdrojů agentury DPA v některých z nich bylo až půl milionu eur. Policie v prvním zveřejněném odhadu hovořila o škodě 30 milionů eur, podle zdrojů DPA ale přesahuje podle všeho 100 milionů.

Podle bulvárního listu Bild se vyšetřovatelé kromě pátrání po pachatelích loupeže zabývají také původem peněz uložených v některých bezpečnostních schránkách. Mají totiž podezření, že se mohlo jednat o výnos z trestné činnosti zločineckých gangů. Podle DPA někteří poškození vysoké částky uložené ve spořitelně označovali za svatební dary.

První horkou stopou v pátrání po pachatelích jsou podle německých médií registrační značky, které byly nalezeny v kontejneru na odpad u hlavního nádraží v Dortmundu. Vyšetřovatelé se domnívají, že patří jednomu z vozů, kterým pachatelé z místa činu uprchli.

Policisté už minulý týden zveřejnili fotografie dvou vozů, na kterých byly čitelné i registrační značky. O víkendu pak policie zveřejnila také fotografie tří maskovaných osob, které podezřívá z vyloupení spořitelny.

Spořitelna zůstává prozatím uzavřená. Odborníci podle jeho vedení už zazdili díru do trezorové místnosti.

