Tak obří loupež Němci nepamatují. Nervózní klienti brali vykradenou spořitelnu útokem

Kořist v hodnotě přibližně 30 milionů eur (přes 727 milionů korun) si podle prvních odhadů vyšetřovatelů odnesli neznámí pachatelé při pondělním vloupání do trezoru pobočky spořitelny v západoněmeckém Gelsenkirchenu.
Informuje o tom dnes agentura DPA, podle které se pravděpodobně jedná o jedno z největších loupežných přepadení v historii německé kriminalistiky.
Pachatelé provrtali díru do trezoru a vyloupili přes 3200 bezpečnostních schránek. Poškozeno je asi 2500 lidí.
Před pobočkou spořitelny v Gelsenkirchenu panuje už druhým dnem vzrušená atmosféra. Klienti spořitelny se dožadují informací o svém majetku. Sparkasse Gelsenkirchen proto zřídila speciální linku pro dotazy, pobočka však prozatím zůstává zavřená, jak informuje na svých stránkách.
Situace se dnes podle reportéra DPA vyhrotila, když se počet čekajících v chladu před vyloupenou pobočkou zvýšil na 200 a lidé se domáhali toho, aby byli vpuštěni dovnitř. Několik z nich se prodralo kolem zaměstnanců bezpečnostní agentury do vstupní haly pobočky a nakonec zasahovala policie.
Podle prvních zjištění se lupiči dostali ke schránkách přes parkovací dům ze sousední ulice. Cesta vedla přes několik dveří do archivu, odkud nakonec pomocí speciálního vrtáku prorazili zeď od trezoru. Policie zajišťovala stopy na místě činu celé pondělí a po pachatelích stále pátrá.
Na možné vloupání upozornil v noci na pondělí požární poplach, který se spustil automaticky. Policisté spolu s hasiči okamžitě začali prohledávat budovu a všimli si díry v suterénu.
Podobné případy jsou spíše vzácné, píše agentura DPA. Před rokem se pachatelům v Lübecku podařilo vyloupit přes 300 bezpečnostních schránek, ze kterých odcizili cennosti, šperky, peníze a věci osobní hodnoty. Podle policie škoda přesáhla deset milionů eur.
V srpnu 2021 pachatelé v Norderstedtu u Hamburku vykradli asi 650 bezpečnostních schránek hamburské spořitelny. Tehdy se dostali do trezoru pomocí vrtáku z pronajatých prostor nad pobočkou.
