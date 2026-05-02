Lev XIV. jmenoval biskupem někdejšího migranta, který přišel do USA ilegálně

Papež Lev XIV. jmenoval biskupem duchovního, který se v minulosti do Spojených států ze Salvadoru dostal ilegálně. Vatikán podle agentury DPA informoval, že 55letý Evelio Menjivar-Ayala se stal biskupem v diecézi Wheeling-Charleston v americkém státu Západní Virginie.
Menjivar-Ayala se do Spojených států dostal ilegálně z Mexika, když mu bylo 20 let. Přes hranici přejel ukrytý v zavazadlovém prostoru auta. V Salvadoru tehdy zuřila krvavá občanská válka. V posledních letech působil jako světící biskup ve Washingtonu.
Papežovo rozhodnutí jmenovat někdejšího migranta biskupem mnozí hodnotí jako výraz jeho nesouhlasu s protiimigrační politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump od svého návratu do Bílého domu loni v lednu zastává tvrdý přístup vůči migrantům, z nichž mnoho do Spojených států přichází ze zemí Střední a Jižní Ameriky.
Lev XIV., který je Američan, sám mnoho let působil jako misionář a biskup v Peru a Trumpovu politiku už v minulosti kritizoval. I v současnosti vyzývá k lidskému zacházení s běženci.
