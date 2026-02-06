Let do Kodaně nepochopitelně startoval mimo ranvej. Mohl mít tragické následky

Pilot stroje se 135 cestujícími se na mezinárodním letišti v Bruselu omylem pokusil o start z pojezdové dráhy místo z ranveje. Při čtvrtečním incidentu, po kterém letiště nechalo pasažéry z letadla evakuovat, nikdo neutrpěl zranění. Letoun původně mířící do Kodaně se posádce podařilo včas zastavit, napsala v pátek s odvoláním na bruselské letiště agentura Belga.
Letecký expert Luc De Wilde v rozhovoru se stanicí VRT incident označil za velmi neobvyklý, mohl mít podle něj tragické následky. Incident se týkal spoje společnosti Scandinavian Airlines (SAS) s plánovaným odletem ve 21:54.
Stroj typu Airbus A320neo zrychlil na pojezdové dráze, která ale slouží pouze k pojíždění letadel mezi terminálem a vzletovými a přistávacími drahami. Posádce se nakonec podařilo stroj bezpečně zastavit před tím, než vzletěl.
Na místo dorazili záchranáři s letištními hasiči, belgickou policií i psychology. Evakuace cestujících trvala několik hodin, protože letoun zastavil v místě nedaleko zásobníků pohonných hmot, kde nebyly k dispozici schody. Jelikož pasažéři poté nemohli odletět do Kodaně, aerolinky SAS jim zajistily ubytování a následné náhradní lety.
Přesná příčina incidentu, který nenarušil ostatní provoz na letišti, zatím není známá a úřady ji budou vyšetřovat. Letecký expert Luc De Wilde uvedl, že první náznaky ukazují na pilotovu chybu, což ale bude muset potvrdit vyšetřování.
Norská korunní princezna lituje přátelství s Epsteinem, omluvila se
Norská korunní princezna Mette-Marit v pátek vyjádřila hlubokou lítost nad tím, do jaké situace uvrhla norskou královskou rodinu tím, že udržovala přátelství s americkým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, a omluvila se lidem, které tím zklamala. Uvedla to v oficiálním prohlášení královského paláce.
Jde to zvládnout. Macinka to může dělat dva roky. I já tomu dal hodně, říká Havlíček
Pokud předseda Motoristů Petr Macinka říká, že může vést dvě ministerstva klidně i dva roky, kromě Karla Havlíčka z hnutí ANO v této zemi patrně neexistuje člověk, který aspoň tuší, co všechno to obnáší. Havlíček byl svého času také dvojministrem – necelé dva roky vedl současně resort průmyslu i dopravy. „Je ale fakt, že agendy dopravy a průmyslu k sobě mají blízko,“ připomíná Havlíček.
Na školáky útočili se zbraní, napadli košer kavárnu. Němci jsou na dětský gang krátcí
Krádeže, přepadení a fyzická napadení. Německá policie řeší případ gangu nezletilých chlapců v Lipsku, který má za poslední měsíce na svědomí nejméně 150 trestných činů. Strážci zákona přitom nemají efektivní prostředky, jak situaci řešit – všichni členové gangu nejsou totiž ještě trestně zodpovědní. Některým je pouhých 11 let.
ŽIVĚRusové zuřivě pátrají po atentátníkovi na šéfa rozvědky. Tvrdí, že mají jeho popis
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informoval server Meduza. Ten přežil jen díky tomu, že se bránil a pokoušel se střelci odebrat pistoli, což ale nedokázal, protože byl potřetí zasažen. Vyšetřovatelé mají prý velké šance útočníka dopadnout. Disponují popisem, snímky a záběry.
Ve Vysokých Tatrách zahynuli pod lavinou dva turisté z Maďarska
Dva maďarští turisté v pátek zahynuli na Slovensku při pádu mohutné laviny, která se krátce po jedenácté hodině dopoledne uvolnila v oblasti Zlomiskové doliny pod vrcholem Tupá ve Vysokých Tatrách. Informoval o tom server sme.sk, podle nějž se jednalo o dva muže ve věku 30 a 37 let.