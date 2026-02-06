Přeskočit na obsah
Benative
6. 2. Vanda
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Let do Kodaně nepochopitelně startoval mimo ranvej. Mohl mít tragické následky

ČTK

Pilot stroje se 135 cestujícími se na mezinárodním letišti v Bruselu omylem pokusil o start z pojezdové dráhy místo z ranveje. Při čtvrtečním incidentu, po kterém letiště nechalo pasažéry z letadla evakuovat, nikdo neutrpěl zranění. Letoun původně mířící do Kodaně se posádce podařilo včas zastavit, napsala v pátek s odvoláním na bruselské letiště agentura Belga.

sníh letiště Manchester
Ilustrační foto. Foto: Reuters
Reklama

Letecký expert Luc De Wilde v rozhovoru se stanicí VRT incident označil za velmi neobvyklý, mohl mít podle něj tragické následky. Incident se týkal spoje společnosti Scandinavian Airlines (SAS) s plánovaným odletem ve 21:54.

Související

Stroj typu Airbus A320neo zrychlil na pojezdové dráze, která ale slouží pouze k pojíždění letadel mezi terminálem a vzletovými a přistávacími drahami. Posádce se nakonec podařilo stroj bezpečně zastavit před tím, než vzletěl.

Na místo dorazili záchranáři s letištními hasiči, belgickou policií i psychology. Evakuace cestujících trvala několik hodin, protože letoun zastavil v místě nedaleko zásobníků pohonných hmot, kde nebyly k dispozici schody. Jelikož pasažéři poté nemohli odletět do Kodaně, aerolinky SAS jim zajistily ubytování a následné náhradní lety.

Přesná příčina incidentu, který nenarušil ostatní provoz na letišti, zatím není známá a úřady ji budou vyšetřovat. Letecký expert Luc De Wilde uvedl, že první náznaky ukazují na pilotovu chybu, což ale bude muset potvrdit vyšetřování.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
princ Haakon, Mette-Marit
princ Haakon, Mette-Marit
princ Haakon, Mette-Marit

Norská korunní princezna lituje přátelství s Epsteinem, omluvila se

Norská korunní princezna Mette-Marit v pátek vyjádřila hlubokou lítost nad tím, do jaké situace uvrhla norskou královskou rodinu tím, že udržovala přátelství s americkým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, a omluvila se lidem, které tím zklamala. Uvedla to v oficiálním prohlášení královského paláce.

„Dělal jsem to dva roky, dal jsem tomu opravdu hodně a ministerstva tím netrpěla – měli jsme dobré výsledky," vzpomíná ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (ANO) na dobu, kdy v minulé vládě Andreje Babiše vedl i resort dopravy.
„Dělal jsem to dva roky, dal jsem tomu opravdu hodně a ministerstva tím netrpěla – měli jsme dobré výsledky," vzpomíná ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (ANO) na dobu, kdy v minulé vládě Andreje Babiše vedl i resort dopravy.
„Dělal jsem to dva roky, dal jsem tomu opravdu hodně a ministerstva tím netrpěla – měli jsme dobré výsledky," vzpomíná ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (ANO) na dobu, kdy v minulé vládě Andreje Babiše vedl i resort dopravy.

Jde to zvládnout. Macinka to může dělat dva roky. I já tomu dal hodně, říká Havlíček

Pokud předseda Motoristů Petr Macinka říká, že může vést dvě ministerstva klidně i dva roky, kromě Karla Havlíčka z hnutí ANO v této zemi patrně neexistuje člověk, který aspoň tuší, co všechno to obnáší. Havlíček byl svého času také dvojministrem – necelé dva roky vedl současně resort průmyslu i dopravy. „Je ale fakt, že agendy dopravy a průmyslu k sobě mají blízko,“ připomíná Havlíček.

Vladimir Alexejev.
Vladimir Alexejev.
Vladimir Alexejev.

ŽIVĚRusové zuřivě pátrají po atentátníkovi na šéfa rozvědky. Tvrdí, že mají jeho popis

Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informoval server Meduza. Ten přežil jen díky tomu, že se bránil a pokoušel se střelci odebrat pistoli, což ale nedokázal, protože byl potřetí zasažen. Vyšetřovatelé mají prý velké šance útočníka dopadnout. Disponují popisem, snímky a záběry.

Reklama
Lavina - ilustrace
Lavina - ilustrace
Lavina - ilustrace

Ve Vysokých Tatrách zahynuli pod lavinou dva turisté z Maďarska

Dva maďarští turisté v pátek zahynuli na Slovensku při pádu mohutné laviny, která se krátce po jedenácté hodině dopoledne uvolnila v oblasti Zlomiskové doliny pod vrcholem Tupá ve Vysokých Tatrách. Informoval o tom server sme.sk, podle nějž se jednalo o dva muže ve věku 30 a 37 let.

Reklama
Reklama
Reklama