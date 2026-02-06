Mrznoucí déšť znovu ochromil letiště u Berlína, letadla nemohou vzlétat ani přistávat

Mezinárodní letiště u Berlína je v pátek kvůli mrznoucímu dešti opět mimo provoz. Letadla nemohou vzlétat ani přistávat, uvedla ráno mluvčí letiště. Kdy bude provoz obnoven, není v tuto chvíli jasné. Rušení letů a velká zpoždění hlásilo Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER) už i ve čtvrtek.
„Kvůli přetrvávajícímu mrznoucímu dešti nejsou aktuálně možné žádné vzlety ani žádná přistání," uvedla mluvčí. Zaměstnanci zimní údržby se podle ní snažili po celou noc nanášet na letištní plochy odmrazovací prostředky, ale neúspěšně. Ranveje a další plochy jsou nadále pokryté vrstvou ledu. "Kvůli ochraně cestujících i zaměstnanců jsme na přechodnou dobu zastavili provoz,“ dodala mluvčí. Vyzvala, aby lidé pravidelně kontrolovali status svého letu.
Kvůli mrznoucímu dešti už ve čtvrtek ráno letiště BER zastavilo všechny starty letadel, odpoledne je obnovilo. Letadla ale vzlétala se značným zpožděním, několik desítek letů bylo zrušeno úplně. Večer letiště zastavilo provoz zcela, do rána se jej nepodařilo obnovit.
Německá meteorologická služba (DWD) varovala, že lidé na severovýchodě Německa, kde leží i metropole Berlín, musí dnes ráno počítat s namrzlými chodníky a silnicemi, mrznoucím deštěm a špatnou viditelností kvůli mlze. V průběhu dne by se situace měla zlepšit. Zimní počasí tento týden na řadě míst Německa komplikovalo dopravu na silnicích i na železnici. Dráhy například zrušily některé vlakové spoje mezi Berlínem a Hannoverem.
Lety z Berlína do Česka jsou zatím zrušeny a pražské letiště čeká na obnovení odletů do Berlína.
