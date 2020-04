Pandemie koronaviru je mojí noční můrou, přiznal Gates. Zainvestuje do výroby vakcín

Spoluzakladatel softwarové společnosti Microsoft a jeden z nejbohatších lidí světa Bill Gates řekl, že celosvětová pandemie způsobená koronavirem je jeho nejhorší noční můrou. Gates to řekl v rozhovoru s listem The Times. Jeho nadace je nyní nejspíš největším sponzorem Světové zdravotnické organizace (WHO).

Gates prohlásil, že obavy kvůli dopadům podobné pandemie má už dlouhé roky. Jeho nadace bude podle něj teď financovat hned několik továren, které by mohly vyrobit miliardy nejrůznějších vakcín, aby bylo v případě potřeby vše připraveno na jejich rozvoz po celém světě. Gates dodal, že je připraven financovat výrobu několika vakcín ještě dřív, než budou schváleny, aby pak mohly být distribuovány co nejrychleji to bude možné. Související Reforma WHO je namístě, Trumpovo rozhodnutí ale bude stát životy, varuje analytik Je rovněž v kontaktu s farmaceutickými společnostmi, se kterými hovořil například o posílení výroby vakcíny vyvinuté vědci z Oxfordské univerzity. Tuto vakcínu proti koronaviru začali testovat na lidech už tento týden. Experti přitom doufají, že látka by mohla být dostupná veřejnosti už letos na podzim. Gates se před pár dny zastal Světové zdravotnické organizace a kritizoval rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pozastavil financování WHO. "Pozastavit finance Světové zdravotnické organizaci během zdravotní krize je skutečně nebezpečné. Její prací je zpomalit šíření nemoci covid-19 a když tato práce bude zastavena, žádná jiná organizace ji nebude moci nahradit. Svět potřebuje WHO více než kdy jindy," napsal tehdy na Twitteru.