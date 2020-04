Epidemie v západní Evropě je na ústupu, jinde se ale šíří, říká šéf WHO

Stadion tradičního brazilského klubu San Cristováo, na kterém fotbalově vyrůstal trojnásobný nejlepší hráč světa Ronaldo, byl prohlášen za kulturní a historické dědictví. Na mimořádném zasedání o tom rozhodla městská rada Ria de Janeiro.

"San Cristováo má pro Rio de Janeiro velkou historickou hodnotu. Pořád ale trpí tím, že se mluví o jeho brzkém konci," uvedl radní Carlos Caiado, který se o zařazení stadionu s kapacitou 8000 míst mezi významné kulturní památky zasloužil. Klub se tak ocitl ve společnosti dalších tří týmů Fluminense, Vasco da Gama a Bangu.

San Cristováo bylo založeno v roce 1898. Největšího úspěchu dosáhl klub v roce 1926, kdy vyhrál šampionát Ria de Janeiro. V současnosti hraje až čtvrtou ligu a bojuje s finančními problémy. Nynější krok městské rady mu má zároveň pomoct přitáhnout investory.

Ronaldo hrál za San Cristováo do 16 let, než přestoupil do Cruzeira, kde však dlouho nezůstal. Hned v dalším roce se stěhoval do Eindhovenu a později prošel Barcelonou, Interem Milán, Realem Madrid, AC Milán a kariéru ukončil v roce 2011 v Corinthians. S brazilskou reprezentací získal na mistrovství světa dva tituly a jedno stříbro.

Na stadionu San Cristováa ho připomíná nápis "Zde se zrodil Fenomén", což byla Ronaldova přezdívka.