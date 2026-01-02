Kontaminovaná voda v indickém Indauru si vyžádala nejméně devět mrtvých

Nejméně devět lidí zemřelo a více než 200 osob bylo hospitalizováno v indickém městě Indaur, kde se kvůli kontaminované pitné vodě rozšířilo neupřesněné průjmové onemocnění. Informovala o tom agentura Reuters.
Hlavní hygienik v Indauru Madhav Prasád Hasani agentuře potvrdil, že pitná voda v jedné části města byla kontaminována kvůli průsaku; testy potvrdily přítomnost bakterií ve vodovodu. Úřad zatím čeká na výsledek dalších testů, které upřesní, o jaké bakterie jde, dodal Hasani. Zdravotníci kontrolují domácnosti a rozdávají chlórové tablety k dezinfekci vody.
Indaur je se dvěma miliony obyvatel nejlidnatějším městem indického státu Madhjapradéš. Posledních osm let se umisťovalo na špičce žebříčku nejčistších měst v Indii.
Kalkulačka důchodů 2026. Spočítejte si, o kolik se vám od ledna zvýší penze
Důchody od počátku roku 2026 opět rostou, průměrná starobní penze se zvýší o 668 korun na 21 839 korun měsíčně. Jak konkrétně si polepšíte vy, zjistíte v kalkulačce valorizace důchodů od Aktuálně.cz.
Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, řekl Maduro
Venezuela je připravená jednat se Spojenými státy o boji proti drogám či investicích do ropného sektoru. V noci na pátek to řekl v rozhovoru venezuelský prezident Nicolás Maduro, napsala agentura AFP.
Nenechte si ujít: DiCaprio jako bývalý revolucionář i komorní muzikál o dvou vrazích
Jeden z nejlepších filmů roku 2025 Jedna bitva za druhou, hudební životopisný snímek s Hughem Jackmanem a Kate Hudsonovou, netradiční směs elektroniky, jazzu a afroamerické hudby v pražském Jazz Docku, divadelní muzikál inspirovaný skutečným případem vraždy spáchané v Chicagu 20. let i výstava zkoumající téma diktátu zdravého životního stylu.
„AI je mocný nástroj,“ říká Burdová. Dokáže děti svléknout i zneužít jejich obličej
“Sdílet fotku dítěte v plavkách na sítích je velmi nebezpečné,” varuje odbornice na kyberbezpečnost a ředitelka neziskové organizace Linkin Sphere Diana Burdová. Podle ní by rodiče neměli sdílet ani snímky, kde je dětem vidět do obličeje. “Někteří lidé díky generativní umělé inteligenci získali mocný nástroj. AI dokáže dítě i svléknout,” upozorňuje.
SpaceX přesune své satelity Starlink na nižší oběžnou dráhu
Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil ve čtvrtek viceprezident společnosti Michael Nicolls.