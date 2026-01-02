Přeskočit na obsah
2. 1.
Zahraničí

Kontaminovaná voda v indickém Indauru si vyžádala nejméně devět mrtvých

ČTK

Nejméně devět lidí zemřelo a více než 200 osob bylo hospitalizováno v indickém městě Indaur, kde se kvůli kontaminované pitné vodě rozšířilo neupřesněné průjmové onemocnění. Informovala o tom agentura Reuters.

Bhópál, Indie
ilustrační fotoFoto: Profimedia.cz
Hlavní hygienik v Indauru Madhav Prasád Hasani agentuře potvrdil, že pitná voda v jedné části města byla kontaminována kvůli průsaku; testy potvrdily přítomnost bakterií ve vodovodu. Úřad zatím čeká na výsledek dalších testů, které upřesní, o jaké bakterie jde, dodal Hasani. Zdravotníci kontrolují domácnosti a rozdávají chlórové tablety k dezinfekci vody.

Indaur je se dvěma miliony obyvatel nejlidnatějším městem indického státu Madhjapradéš. Posledních osm let se umisťovalo na špičce žebříčku nejčistších měst v Indii.

