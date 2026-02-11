Konečně stopa? FBI ukázala záběry ze dne, kdy záhadně zmizela matka moderátorky

Zmizení čtyřiaosmdesátileté Nancy Guthrieové z vlastního domu v Arizoně se během několika dní proměnilo v jeden z nejsledovanějších kriminálních případů ve Spojených státech. Matka známé moderátorky Savannah Guthrieové se podle policie pravděpodobně stala obětí únosu a do vyšetřování se zapojila FBI. Nyní úřady zveřejnily nové záběry, které jsou dosud nejkonkrétnější vizuální stopou v celé záhadě.
Záběry zveřejněné v úterý zachycují ozbrojeného maskovaného muže, který se v noci, kdy žena zmizela, snaží manipulovat se zvonkovou kamerou u vchodových dveří jejího domu v Arizoně.
Podle úřadu šerifa okresu Pima byla téhož dne při silniční kontrole v Rio Rico, jižně od Tucsonu, zadržena osoba v souvislosti s vyšetřováním případu. Stanice CNN však ve středu informovala, že vyslýchaný muž byl propuštěn, přičemž podle reportérky Lillian Donahueové uvedl, že „vůbec neví, kdo ta žena je, a že pracuje jako kurýr“.
Zmizení, které otřásá Amerikou
Kdo stojí za zmizením čtyřiaosmdesátileté matky tří dětí, k němuž došlo 1. února, tak nadále zůstává nejasné. Guthrieová byla naposledy spatřena v sobotu 31. ledna večer ve svém domě v oblasti Catalina Foothills, nedaleko Tucsonu. Krátce před desátou hodinou večer ji domů odvezl její zeť Tommaso Cioni, manžel její dcery Annie. Právě on je poslední známou osobou, která ji viděla.
Následujícího dne se Guthrieová nedostavila na plánovanou bohoslužbu, což vyvolalo obavy. Člen jejího sboru kontaktoval rodinu s tím, že se neobjevila, což bylo nezvyklé, jelikož byla aktivní členkou místní komunity. Příbuzní kolem jedenácté hodiny dopoledne přijeli k jejímu domu, prohledali interiér i okolní pozemek, ale nenašli po ní žádné stopy. Krátce po poledni proto rodina zavolala na tísňovou linku 911 a nahlásila její zmizení úřadu šerifa okresu Pima.
Zasahující policisté si všimli, že osobní věci pohřešované, včetně mobilního telefonu a dalších nezbytností, zůstaly uvnitř domu. Vzhledem k její omezené pohyblivosti a nutnosti každodenního užívání léků vyšetřovatelé okamžitě dospěli k závěru, že nic nenasvědčuje dobrovolnému odchodu. Šerif Chris Nanos následně uvedl, že důkazy zajištěné v domě Guthrieové naznačují, že uvnitř došlo ke spáchání trestného činu.
Vzhledem k podezřelé povaze případu se k místním a státním úřadům připojila také FBI, aby poskytla další zdroje a kapacity. V rámci vyšetřování byly u vchodu do domu nalezeny krevní stopy, přičemž forenzní analýza později potvrdila, že DNA z krve patřila Guthrieové. Úřady odmítly komentovat množství ztracené krve i rozsah případných zranění.
Požadavky na výkupné
Několik dní po zmizení řada místních médií uvedla, že obdržela dopisy požadující zaplacení výkupného za propuštění Guthrieové. V pondělí 2. února pobočka CBS v Tucsonu informovala, že vyšetřovatelé dopis prověřili a předali jej FBI, zároveň však odmítli potvrdit, zda jej skutečně odeslal možný únosce.
O několik dní později zakladatel serveru TMZ Harvey Levin uvedl, že obdržel další dopis, v němž stálo, že Guthrieová je stále naživu, je však „vyděšená“ a „ví o vznesených požadavcích“. Levin ale zdůraznil, že si není jistý pravostí dopisu.
Podle magazínu People měly požadavky na výkupné dvě fáze: čtyři miliony dolarů v bitcoinech splatné do čtvrtka 5. února a v případě nesplnění zvýšený požadavek na šest milionů dolarů s termínem do pondělí 9. února. Není však známo, zda byla k tomuto datu zaplacena jakákoli částka.
Savannah Guthrieová a její sourozenci Annie a Camron opakovaně veřejně vyzývají k návratu své matky. „Chci především poděkovat za všechny modlitby a lásku, kterou jsme cítili – já, moje sestra a bratr. A kterou cítila i naše máma,“ uvedla moderátorka NBC News v pondělí na Instagramu.
„Věříme, že je naše máma stále někde venku. Potřebujeme vaši pomoc. Policie pracuje neúnavně, ve dne v noci, aby ji našla a přivedla domů. Byla unesena a nevíme, kde je,“ dodala.
Vyšetřování však zatím žádný zásadní posun nepřineslo. Zveřejněné záběry ze zvonkové kamery, které se inženýrům společnosti Google podařilo po několika dnech obnovit, tak zatím zůstávají poslední známou stopou v případu.
