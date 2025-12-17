Evropský parlament ve středu ve Štrasburku schválil zákaz dovozu ruského plynu do Evropy nejpozději do podzimu roku 2027. Nařízení se týká zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož dovoz by měl skončit nejpozději k 1. lednu 2027, i dovozu potrubního plynu, kdy je nejzazší termín za určitých podmínek 1. listopadu 2027.
Evropská unie tak chce připravit Rusko o prostředek, kterým financuje válku na Ukrajině a zároveň posílit energetickou nezávislost svých členských států. Pro hlasovalo 500 europoslanců, 120 jich bylo proti a 32 se zdrželo.
S návrhem přišla Evropská komise letos v červnu, na jeho finální podobě se zástupci unijních institucí shodli na počátku prosince a členské státy ji podpořily před týdnem. Po středečním souhlasu europoslanců je ještě třeba finální formální potvrzení Radou EU a zveřejnění v unijním věstníku.
Zákaz dovozu ruského plynu začne pro krátkodobé smlouvy o dodávkách uzavřené před 17. červnem 2025 platit pro LNG od 25. dubna příštího roku a pro potrubní plyn od 17. června 2026. Pro dlouhodobé smlouvy na LNG začne zákaz platit od 1. ledna 2027.
U nejcitlivějších smluv, tedy dlouhodobých kontraktů na dovoz plynu potrubím, začne zákaz 30. září 2027 pokud členské země budou schopny zajistit své cíle naplněnosti zásobníků, nejzazší termín začátku zákazu dovozu plynu potrubím pak je od 1. listopadu 2027.
V říjnu představoval podíl Ruska na dovozu plynu do EU 12 procent, ještě před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 to bylo 45 procent, píše agentura Reuters. Mezi země, které stále odebírají ruský plyn patří Maďarsko, Francie a Belgie. Evropská komise v této souvislosti příští rok navrhne ukončit dovoz ruské ropy a rovněž ruských jaderných paliv.
Proti věci se už dříve postavily Maďarsko a Slovensko, které stále odebírají ruský plyn i ropu. Při jednání ministrů energetiky EU na konci října ale jejich zástupce ostatní země přehlasovaly, pro schválení stačila jen kvalifikovaná většina. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó před pár dny prohlásil, že Budapešť a Bratislava zákaz dovozu ruského plynu napadnou u soudu.
Vláda dnes odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Kabinet v usnesení uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení celého systému. Stát na sebe převzal i platby za obnovitelné zdroje.
Ukrajinští vojáci ovládají téměř 90 procent Kupjansku a již 17 měsíců brání Pokrovsk, kde znovu ovládli severní část města. Uvedl to dnes ukrajinský hlavní velitel Oleksandr Syrskyj jako příklady úspěchů ukrajinských sil, s nimiž seznámil během videokonference západní partnery. Celkově ale situace na frontě po téměř čtyřech letech války zůstává podle generála složitá.
Ruská federace rozmístila v Bělorusku na hranicích se Severoatlantickou aliancí 360 tisíc vojáků. V rozhovoru pro stanici N-TV to uvedl německý poslanec a obranný expert Roderich Kiesewetter (CDU). Bezpečnostní expert Jan Kofroň to považuje za nesmysl: „Kde by Rusové vzali tolik vojáků? Jak by jejich přesun utajili? A pokud by je měli, proč by je raději nenasadili na Ukrajině?"
Na Slovensku si udělal výborné jméno, s Trnavou se ale neloučil v dobrém. Český fotbalový kouč Michal Ščasný promluvil o tom, proč ve Spartaku předčasně skončil. A přiznal, že jedním z hlavních důvodů byly konflikty s útočnou hvězdou, která v klubu hostuje z Plzně.
Rozhořčení vlastenečtí blogeři a bulvární tisk v Rusku varují vojáky před podvody takzvaných „černých vdov". Tedy žen, které svádějí a lákají bojovníky do manželství, aby mohly pobírat pozůstalostní dávky, pokud jejich muži zahynou v boji na Ukrajině. Reportér Current Time Andrej Čerkasov zmapoval ruská média a zjistil, že jde i o velké riziko pro bezpečnost země.