Kim se v Číně připravoval na jednání s Trumpem, informoval "spojence", říká český odborník

před 1 hodinou

Severokorejský vůdce Kim Čong-un byl na třídenní návštěvě Číny. Vyjel tak poprvé za hranice KLDR od té doby, co stojí v čele země. "Je dost pravděpodobné, že šlo o přípravu na jednání Kima s americkým prezidentem Donaldem Trumpem," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz český koreanista Jaromír Chlada.

Aktuálně.cz: Kim Čong-un je vůdcem Severní Koreje déle než šest let. Proč jel na první zahraniční cestu až teď?

Jaromír Chlada: Jeho pozice doma byla zpočátku velmi slabá. V roce 2011 převzal moc od svého otce Kim Čong-ila, a kdyby tehdy ze země odjel, mohlo by v KLDR dojít k převratu. Něco podobného se stalo jeho dědovi Kim Ir-senovi v roce 1956, kdy odjel na návštěvu socialistických zemí. Mezitím se v zemi zformovalo opoziční křídlo a pokusili se Kima odstavit od moci. Jeho vnuk tak raději zůstal doma a v letech 2011 až 2015 prováděl čistky mezi případnými konkurenty a upevňoval svou moc.

O čem podle vás Kim Čong-un a čínský prezident Si Ťin-pching v Pekingu jednali?

Je dost pravděpodobné, že šlo o přípravu na jednání Kima s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Výsledek tohoto jednání je pro Čínu klíčový a pro Kim Čong-una je důležité to s Čínou sdílet. Je tedy celkem logické, že před severokorejsko-americkým summitem přijel Kim osobně informovat představitele Číny.

Jaké jsou vlastně vztahy Severní Koreje a Číny?

Severní Koreu a Čínu můžeme označit za spojence. Nicméně v posledních letech, po nástupu Kim Čong-una, jsme viděli, že i Čína byla rozčílená a znepokojená tím, co Kim dělá. Prudký rozvoj jaderného a raketového programu se nelíbil ani jí. Čínsko-severokorejské vztahy tedy nebyly v posledních letech úplně ideální.

Čína je ale největší obchodní partner Severní Koreje, 85 až 90 procent obchodu KLDR probíhá právě s Čínou. Nejde tedy v ekonomickém smyslu o rovnocenné jednání, Severní Korea si tady nemůže diktovat, co chce.

Kaddáfího precedens

Kim Čong-un se v krátké době sejde s prezidenty tří významných zemí - Číny, Jižní Koreje a USA. Znamená to, že vystupuje z izolace?

Kim Čong-un je nyní partnerem pro jednání s těmito státy jen v otázce zbrojení. Protože má zbraně, které mohou ohrozit i Spojené státy.

Na druhé straně, pokud Severní Korea nebude mít jaderný a raketový program, tak to bude prostě jedna z nejchudších zemí na světě, se kterou se nikdo bavit nebude.

Donald Trump ale vyzval Severní Koreu, aby zastavila jaderný program. Myslíte, že je to reálné? A proč by to Kim Čong-un dělal?

Tohle je právě ten důvod, proč existuje severokorejský problém. Zhruba posledních dvacet let, kdy je na pořadu dne jaderný program, severokorejská strana tvrdí, že potřebuje jaderné zbraně na ochranu před útokem americké armády. A Spojené státy říkají: Pojďme jednat o nějakém řešení - ale až skončíte jaderný a raketový program.

To jsou východiska obou stran. Potom samozřejmě žádný dialog není možný. Otázka je, kdo se ve svém postoji někam posune.

Kim Čong-un zná precedens v podobě libyjského vládce Muammara Kaddáfího, který se vzdal jaderného programu a přijal bezpečnostní záruky ze strany Západu. Severokorejci ale vědí, jak dopadl (v říjnu 2011 byl dopaden skupinou povstalců, lynčován a nakonec zastřelen - pozn. red.). Případ z Libye je pro ně velkým poučením.

Očekáváte průlom na chystaném summitu Kima a Trumpa?

Jediný přínos schůzky, se kterou Donald Trump souhlasil, je, že dává možnost nějakého dialogu. Základem toho, aby se došlo k mírovému řešení na Korejském poloostrově, je vůle sejít se a jednat. To je přesně ten mítink.

To, že se sejdou, ale nezaručuje vůbec nic. Výsledek může být buď velmi dobrý, nebo velmi špatný, nebo žádný. Je možné, že si jen zopakují svoje rozdílná stanoviska. Pravděpodobnost, že by schůzka vedla k nějakému náhlému vyřešení problému, je velmi malá. Ale dává to možnost dialogu a v tom vidím největší přínos.

Soukromá vlaková síť

Proč byly kolem aktuální cesty Kim Čong-una takové tajnosti? Média například spekulovala, jestli Kim ve vlaku do Číny vůbec je.

Severokorejci tyhle informace nesdělují předem. Když byl například otec současného lídra v roce 2010 na návštěvě Číny, tak to obě země zveřejnily až po jejím skončení. Druhým důvodem je otázka bezpečnosti. Když o cestě nikdo předem neví, je snazší zajistit vůdcovu bezpečnost, je to výhoda.

To, že Severokorejci vypravili do Číny vlak, ale naznačovalo, že vůdce v něm byl. Například jeho sestra letěla v únoru na olympiádu do Pchjongčchangu soukromým letadlem.

Kim jel do Číny vlakem. Znamená to, že má stejnou fobii z létání, jakou měl jeho otec Kim Čong-il?

O tom nic nevíme. V Severní Koreji jde ale o tradici, už jeho dědeček a otec cestovali vlakem. Tamní vládci mají k dispozici flotilu šesti obrněných luxusních vlaků, které používají i v rámci Severní Koreje. V zemi existuje soukromá vlaková síť jen pro Kima, včetně asi dvaceti stanic na různých místech KLDR. Vždycky se pohybují tři vlaky za sebou. Nejmladší Kim tuhle tradici převzal.

Video: Si Ťin-pching vítá severokorejského vůdce v Pekingu