Za vstřícností se skrývá temná taktika. Diktátor Kim chce vrazit klín mezi Jižní Koreu a USA

před 1 hodinou

Kim Čong-un nabídl Jižní Koreji nečekaně dialog, obě země už obnovily telefonický kontakt v demilitarizované zóně. Vůdce totalitní KLDR se ale zároveň snaží Soul poštvat proti Američanům.

Pchjongjang/Soul - Severokorejský vůdce Kim Čong-un vstoupil do nového roku s jasnou strategií. Chce těžit z rozdílných postojů a sporů mezi Spojenými státy a Jižní Koreou.

Naznačil to ve svém novoročním projevu a také ve středu při obnovení telefonického spojení v demilitarizované pohraniční zóně mezi severem a jihem Korejského poloostrova.

Zatímco Soulu nabídl Kim pomyslnou olivovou ratolest a vzkázal, že není proti vyslání severokorejské delegace na únorové zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu, vůči USA a americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zůstává chladný a nepřístupný.

Kim Čong-un doslova řekl, že ve zkouškách balistických raket bude pokračovat, a kdo by chtěl jeho zemi napadnout, musí počítat s jaderným knoflíkem na jeho pracovním stole.

Spojenci s rozdílnými názory

USA a Jižní Korea jsou spojenci. Jejich vlády ale mají velmi odlišný názor na to, jak hrozbě ze severu čelit.

Zatímco Donald Trump tvrdí, že není možné KLDR za žádných okolností povolit dokončení vývoje raket s jadernými hlavicemi, Jihokorejci o válečný konflikt nestojí kvůli obavám z následků. Vědí, že by válka znamenala zničení velké části země a mnoho mrtvých.

Jihokorejský prezident Mun Če-in dokonce veřejně žádal Donalda Trumpa, aby jakýkoliv zásadnější krok vůči Severní Koreji konzultoval s ním. A dal najevo, že radikální výroky hrozící válkou od Trumpa neslyší rád.

Američanům severokorejský diktátor Kim Čong-un nic nenabídl, Jihokorejcům ano. Podle řady analytiků je tak chce rozdělit.

Na vstřícná Kimova gesta totiž vláda v Soulu slyší. Silně jí záleží na tom, aby únorové zimní olympijské hry v Pchjongčchangu - jen 80 kilometrů od hranice s KLDR - proběhly v klidu.

"Vždy jsme byli připraveni jednat se Severní Koreou. Kdekoliv a kdykoliv, pokud to pomůže míru na korejském poloostrově," uvedl mluvčí Modrého domu, což je sídlo jihokorejského prezidenta v hlavním městě Soulu.

Rádi vás přivítáme

Guvernér jihokorejské provincie Kangwon, kde se hry uskuteční, dokonce nabídl severokorejské delegaci loď, která ji převeze ze severu na jih. Je to již vyzkoušený model z Asijských her v jihokorejském Pusanu v roce 2002. Severokorejci tam dorazili na plavidle a zároveň ho používali v přístavu jako hotel. Po skončení her s ním jejich skupina zase odjela.

"Kim Čong-un zřejmě kvůli olympijským hrám na čas zmírní rétoriku a omezí testy zbraní. Chce být vidět na mezinárodním poli a to se mu podaří už tím, že někoho pošle na hry," řekl agentuře Reuters analytik Korejské univerzity v Soulu Nam Ir-vuk.

Ze Severní Koreje se na olympiádu kvalifikoval krasobruslařský taneční pár. Zatím ale není jasné, zda se na ZOH objeví.

Krasobruslení je v KLDR mimořádně populární sport, ještě za předchozího vůdce Kim Čong-ila tam v roce 2001 vystoupil na exhibici také český krasobruslař Tomáš Verner.

Podívejte se na videozáznam projevu Kim Čong-una, ve kterém nabídl Jižní Koreji dialog: