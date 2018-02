Grafika: Tyto hry má na mušce brutální Kim. Hranice, která dělí dva světy k nepoznání, leží nedaleko

V pátek 8. února startují v jihokorejském Pchjongčchangu v pořadí již 23. zimní olympijské hry. Na korejský poloostrov se tato prestižní sportovní událost vrací už podruhé. V roce 1988 hostila metropole Soul letní olympiádu. Dějiště letošních ZOH leží jen 80 kilometrů od hranice s největší koncentrací vojenské síly na světě. Nevyzpytatelný režim severokorejského diktátora Kim Čong-una představuje pro hry velké bezpečnostní riziko.

Během ZOH by ale měl v Koreji panovat klid. Do dějiště her dorazila i malá severokorejská delegace. Část jejích členů dokonce vytvoří s Jižní Koreou symbolicky jeden tým (ženský hokej).