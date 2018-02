Válka se Severní Koreou je blíž, než si myslíte, varuje svět senátor USA. Olympijská pauza skončila

před 6 hodinami

Během zimních olympijských her v Jižní Koreji nastavila totalitní KLDR světu vlídnější tvář. Pokud ale diktátor Kim Čong-un spustí další testy jaderných bomb a balistických raket, je prezident USA Donald Trump připraven zahájit riskantní válku, varuje americký senátor James Risch.

Soul - Totalitní Severní Korea během olympijských her v Pchjongčchangu neprovedla žádnou zkoušku jaderných zbraní a američtí politici přestali na chvíli mluvit o možnosti války na Korejském poloostrově.

S koncem sportovního svátku se ale krize kolem Severní Koreje vrací na světovou scénu. Nezmizela, jen během olympiády nebyla příliš vidět.

Severokorejský deník Rodong Sinmun napsal, že úspěšný průběh zimních olympijských her zajistila politika vůdce Kim Čong-una, založená na jaderném odstrašení. Po celé KLDR se konají mítinky, kde pracovníci agitačního a ideologického odboru vládnoucí Korejské strany práce lidem tento fakt vysvětlují.

Americký prezident Donald Trump oznámil sankce proti společnostem, které provozují lodní nákladní dopravu do Severní Koreje a řekl, že má plán B, pokud embargo nikam nepovede.

A ve stínu ZOH i účasti severokorejských sportovců či roztleskávaček na nich poněkud zapadla slova, která před týdnem pronesl na závěr bezpečnostní konference v Mnichově americký senátor James Risch.

Ten varoval, že prezident USA Donald Trump nebude váhat použít sílu, pokud to bude jediná možnost, jak severokorejskému režimu zabránit ve vlastnictví mezikontinentálních raket s jadernou hlavicí. Tedy ve vlastnictví zbraně, kterou může ohrozit jakékoliv místo na planetě.

"Prezident Spojených států řekl, že nedovolí Kim Čong-unovi uskutečnit svatbu mezi balistickými raketami a atomovou bombou. Řekl to jasně. A pokud někdo pochybuje, že je tomu prezident připraven zamezit, činí tak na vlastní riziko," uvedl v Mnichově vlivný americký politik.

Risch je senátorem Republikánské strany za stát Idaho a se členy Trumpovy vlády i se samotným prezidentem vedl dlouhé rozhovory o korejské krizi. V Mnichově řekl, že Trump neblafuje, když připouští válku proti KLDR.

"Není na světě nebezpečné místo, než je nyní Korejský poloostrov. Vše je v rukou jediného člověka a tím je Kim Čong-un. Na tom, co udělá nebo co se rozhodne udělat, závisí vše. Pokud bude pokračovat v politice, jakou dělal doposud, neskončí to dobře," řekl Risch.

Pchjongjang loni provedl další pokusné atomové výbuchy a v listopadu otestoval mezikontinentální raketu Hwasong-15. Pokud by byl schopen sestavit jadernou hlavici s funkční balistickou střelou dalekého doletu - což má na mysli Risch oním slovem "svatba" -, znamenalo by to schopnost zacílit na Spojené státy i jakýkoli cíl v Evropě, včetně Česka.

Což je přesně to, čemu chce Donald Trump zabránit. Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo uvedl, že Severní Korea zatím ještě nemá technologii k přímému zásahu americké pevniny, ale může ji mít během několika měsíců, nikoliv let.

"Nejsme rozhodnutí dosáhnout mírového řešení. Jsme prostě rozhodnutí dosáhnout řešení," prohlásil Trumpův poradce pro národní bezpečnost H.R. McMaster ještě před začátkem olympijských her v Pchjongčchgangu.

Během zimní olympiády se zástupci Severní a Jižní Koreje dohodli na uspořádání summitu prezidentů obou zemí. Příslib zastavení vývoje jaderných zbraní a raketových technologií ale Severokorejci nedali.

Použití síly proti KLDR by pravděpodobně znamenalo nejhorší válečný konflikt na planetě od skončení druhé světové války. Severokorejský jaderný program a zbrojní arzenál je z velké části ukryt v podzemních bunkrech, jejichž likvidace by byla obtížná.

"Úder, srovnatelný s tím, jakým způsobem zničil Izrael náletem irácký nukleární reaktor v roce 1981, už není možný. Je na něj pozdě. Severokorejská jaderná zařízení a plutonium jsou dobře ukryté. I kdyby se nějakým zázrakem daly získat přesné informace o těchto místech, nelze je všechna rychle nebo najednou zničit," uvádí znalec severokorejských poměrů Andrej Lankov v knize "Skutečná Severní Korea: Život a politika ve zkrachovalé stalinistické utopii".

Cesta k jednání ještě úplně zavřená není. Jihokorejský prezident Mun Če-in po závěrečném ceremoniálu Olympijských her prohlásil, že Severokorejci jsou ochotni sednout si s Američany za jeden stůl a hovořit s nimi.

VIDEO: Vojenská přehlídka, kterou před zahájením zimních olympijských her uspořádala Severní Korea.