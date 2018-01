Pomáhá Rusko tajně Severní Koreji? Trump poprvé řekl, že má vážné podezření

před 1 hodinou

Ruský prezident Vladimir Putin označil na začátku roku severokorejského vůdce Kim Čong-una za chytrého a zkušeného.

Moskva - Americký prezident Donald Trump během svého prvního roku v úřadě Rusko moc nekritizoval. Ve středu v rozhovoru pro agenturu Reuters to však udělal.

Obvinil Moskvu, že obchází sankce Rady bezpečnosti OSN uvalené na Severní Koreu kvůli jejím raketovým a jaderným testům. Přitom kvůli KLDR dosud kritizoval jen Čínu.

"Rusko nám se Severní Koreou vůbec nepomáhá. S čím nám pomůže Čína, to Rusko podryje," uvedl americký prezident.

Reakce z Moskvy přišla po několika hodinách a byla očekávaná. "Plníme všechny rezoluce Rady bezpečnosti OSN," uvedl náměstek ministra zahraničí Igor Motulov.

Pochybnosti o tom, nakolik jsou sankce dodržované, rozvířila na konci minulého roku právě agentura Reuters, která nyní s Trumpem hovořila.

S odvoláním na své zdroje ze zpravodajských služeb a po analýze satelitních snímků uvedla, že ruské tankery přečerpávají ropu do severokorejských plavidel na moři poblíž ruského východního pobřeží.

Ruská vláda ale popřela, že k něčemu takovému dochází.

Mezi Ruskem a Čínou

Prezident Ruské federace Vladimir Putin po Novém roce prohlásil, že severokorejský diktátor Kim Čong-un je "chytrý a zkušený".

"Myslím, že toto kolo vyhrál," uvedl Putin poté, co Kim souhlasil s rozhovory s Jižní Koreou.

Téměř 90 procent veškeré obchodní výměny KLDR ale připadá na Čínu. Ta loni zastavila dovoz severokorejského uhlí či železné rudy a zároveň omezila export ropy a spotřebního zboží.

Neodřízla ale svého souseda úplně. Čínští diplomaté několikrát při jednáních se západními protějšky řekli, že pokud by se zavedla totální ekonomická blokáda Severní Koreje, země by zkolabovala během několika měsíců a vznikla by nebezpečná situace.

Rusové naopak zdůrazňovali, že jejich obchod s Pchjongjangem je minimální a na rozdíl od Číny nemají na chování Kim Čong-una vliv.

K novému Trumpovu výroku si přisadil ještě šéf americké diplomacie Rex Tillerson. Podle něj Severní Korea začíná pociťovat dopad ekonomických sankcí a její nabídka dialogu Jižní Koreji je toho důsledkem.

Neřekl však konkrétně, v čem Rusové jednají v rozporu se sankcemi OSN.

"Je zřejmé, že nedodržují všechny sankce a některé vyloženě obcházejí," řekl v noci na čtvrtek Tillerson.

Stát ze Stalinovy vůle

Ruský analytik a expert na Severní Koreu Andrej Lankov, který žije v Soulu, hovoří o naprosté změně při diplomatických jednáních o Severní Koreji.

"Dříve Číňané vyčítali Rusům, že se chovají ke KLDR špatně a nechávají ji napospas. Jako by se to teď obrátilo a Rusové totéž říkají o Číňanech," napsal Lankov na serveru Carnegie.ru. "Peking po loňských testech severokorejských zbraní přitvrdil svoji politiku vůči Kimovi a radikálně zpřísnil sankce. Veden logikou, že tvrdé sankce mohou režim v Pchjongjangu přinutit k jednání a odvrátit válku, jejíž nebezpečí se s příchodem Trumpa do Bílého domu zvýšilo."

Severní Korea vznikla jako stát ze Stalinovy vůle. Po porážce Japonska v roce 1945 si Rusové a Američané rozdělili Korejský poloostrov podél 38. rovnoběžky, kterou dodnes hranice kopíruje.

Sovětský svaz a další komunistické země včetně Československa později poskytovaly Severní Koreji velkou hospodářskou pomoc. Po rozpadu SSSR ale tato pomoc ustala a země se propadla do obrovské krize, která vyvrcholila hladomorem ve druhé polovině 90. let.

Přátelské vztahy mezi Moskvou a Pchjongjangem obnovil až Vladimir Putin po nástupu do funkce ruského prezidenta. Hned v roce 2000 přijel do KLDR a poté dvakrát za sebou navštívil Moskvu tehdejší severokorejský vůdce Kim Čong-il.

Podívejte se na vystoupení severokorejské dívčí kapely Moranbong, která opěvuje Kim Čong-una: