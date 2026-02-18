Kdy bude na tvém ostrově nejdivočejší party? Šokující pavučina Epsteinova vlivu

Little St. James je název ostrova, který Epstein koupil a kterému místní neříkali jinak než "ostrov pedofilů".Larry Summers, bývalý prezident Harvardu a ministr financí ve vládě Billa Clintona, sem jel na svatební cestu. Na večeři se zastavil americký ministr obchodu Howard Lutnick. Zájem měl podle mailů i Elon Musk. V roce 2012 se ptal Epsteina: "Kdy bude na tvém ostrově nejdivočejší party?"
Seznam Epsteinových známostí je ale mnohem delší. Na zdi jeho manhattanského bytu jsou jeho fotografie s Billem Clintonem, Donaldem Trumpem, ale i Fidelem Castrem, Mickem Jaggerem, saudským korunním princem Muhamedem bin Salmanem nebo Janem Pavlem II. Tyto vztahy dokázal proměnit ve zdroj peněz, informací a dalších kontaktů – byla to jakási forma sociálního pyramidového fondu.
Jeffrey Epstein, nedostudovaný „zprostředkovatel“, pocházející z dělnické rodiny z Brooklynu, spojoval podle Paula C. Galizia a Keye Wigginse z britských Financial Times s šokující úspěšností osobnosti ze zcela rozdílných „sociálních bublin“. Jak známo, nebyla to jediná spojení, která uměl zařídit. Hrátky s mladými dívkami byly ale jen prostředkem k zajištění vlivu a peněz.
Epstein nedělal rozdíly mezi vlivnými lidmi na levici a na pravici. „Nemohu mít většího levičáka než jeho a většího pravičáka než tebe,“ psal Epstein Stevu Bannonovi, pravicovému nacionalistovi a dřívějšímu spojenci prezidenta Trumpa o svém dalším známém, levicovém akademikovi Chomském. „Je to jako kdyby Hitler a Gándhí jedli společně hotdog,“ chlubil se.
Ne každý, kdo si kdy potřásl rukou s Epsteinem, ale musel vědět o jeho kriminálních aktivitách nebo se účastnit orgií. Například Noam Chomsky se Epsteinových společenských událostí účastnil se svou manželkou. Strávili spolu „báječný víkend plný pohostinnosti, debat i hádek“. Je ale zarážející, že v atmosféře čerstvých obvinění a roky po prvním odsouzení v roce 2008 napsal slavný levicový filozof svému příteli Epsteinovi, aby pustil za hlavu „hysterii, která vznikla kolem toho zneužívání žen“.
Ani opačná strana politického spektra nezůstávala Epsteinovi dlužna výrazy vděku. Trumpův volební stratég z let 2015-2016 Steve Bannon navrhoval ve stejném období natočit dokument k rehabilitaci Epsteinovy image. Film měl obsahovat rozhovory s jeho známými, Chomského nevyjímaje. Bannon a Chomský už měli prostřednictvím Epsteina domluvenu osobní schůzku.
Jedním z příjemců plateb z účtů Jeffrey Epsteina byl i Peter Mandelson, bývalý britský labouristický ministr a později eurokomisař pro obchod. Investice do společenských kontaktů se Epsteinovi vyplatily. V roce 2010, když řecká krize ohrožovala přežití samotné euroměny, vyzradil Mandelson Epsteinovi tajný plán EU na její záchranu ve výši 500 miliard euro. „Má být oznámen dnes večer,“ dodal Mandelson Epsteinovi. Když následkem finanční krize chystala britská vláda zdanění bonusů pro bankéře, Epstein chtěl zdanění britské vlády zmírnit. A tak se užitečný známý, Peter Mandelson, dle svých vlastních slov „velmi snažil“. Vztah Mandelsona s Epsteinem trval i dlouho po Mandelsonově odchodu z vládních služeb. Když chtěla banka JP Morgan v roce 2011 ukončit vztahy s Epsteinem kvůli obavám z obchodování s lidmi, Mandelson se za něho přimluvil.
Epstein zjevně uměl svých kontaktů využít i zneužít, Když nebyl Leon Black, spoluzakladatel investiční skupiny Apollo Global Group, ochoten přistoupit na vyšší platby za Epsteinovy služby, dostal odpověď: „Leone, jak dobře víš, není skoro nic, co bych pro tebe neudělal, nebo se aspoň nesnažil udělat, jako tvůj přítel, a je spousta věcí, které jsem již udělal. Jak ty známé, tak také některé věci, které by měly zůstat neznámé…“
