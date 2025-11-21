Zahraničí

Konec jedné éry: maďarské vysílání Rádia Svobodná Evropa mizí z éteru

před 6 hodinami
Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) končí v pátek se svým působením v Maďarsku. Stanice to uvedla na svých webových stránkách. Aktivity zastavuje na pokyn Agentury Spojených států pro globální média (USAGM), která rozhlasovou stanici s hlavní redakcí v Praze financuje. Krok americká vláda oznámila při návštěvě maďarského premiéra Viktora Orbána v Bílém domě na začátku listopadu.
Konec vysílání Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) v Maďarsku oznámila americká vláda při návštěvě maďarského premiéra Viktora Orbána v Bílém domě na začátku listopadu. | Foto: Reuters

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda vysílala do Maďarska v období studené války. Aktivity přerušila po pádu železné opony. Americký Kongres schválil obnovení aktivity stanice v zemi v roce 2020 kvůli obavám o stav svobody tisku v Maďarsku.

Stanice uvedla, že zastavuje činnost v Maďarsku na pokyn USAGM. Šéfka agentury Kari Lakeová tento týden uvedla, že cílem působení stanice v Maďarsku bylo destabilizovat zemi. Stanice, která v Maďarsku působila pod místním názvem Szabad Európa, tvrdí, že její novináři se snažili poskytovat lidem v Maďarsku nezávislé a objektivní zpravodajství.

