Izraelská armáda přijala palestinský odhad počtu zabitých v Gaze

Izraelská armáda přijala odhad ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, podle kterého tam bylo ve válce zabito více než 71 000 Palestinců, napsal dnes izraelský deník Haarec.
Izrael dosud počty, které ministerstvo kontrolované teroristickým hnutím Hamás každý den aktualizuje, odmítalo. Mnozí mezinárodní experti ale i OSN naopak tyto údaje dlouhodobě považují za věrohodné.
Izraelská armáda podle Haarecu také uvedla, že tato data analyzuje, aby viděla, kolik je mezi zabitými ozbrojenců a kolik civilistů. Izrael údaje ministerstva po celou dobu války odmítal, aniž by poskytoval vlastní statistiky obětí bojů v Pásmu Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničí tyto údaje v minulosti označilo za "zavádějící a nespolehlivé".
Podle ve středu aktualizovaných údajů zabila izraelská armáda v Pásmu Gazy od 7. října 2023 nejméně 71 667 Palestinců. Údaje ministerstva nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty, nicméně více než 90 procent obětí identifikují jménem a dalšími osobními daty. Údaje se zároveň týkají pouze těch, které podle ministerstva zabila izraelská armáda, nezahrnují tedy ty, kteří zemřeli v důsledku nemocí či hladovění.
Údaje také nezahrnují pohřešované, jejichž těla jsou stále pod sutinami zničených budov. V sutinách nalezené mrtvé, případně oběti nových izraelských útoků, ministerstvo zahrnuje do aktualizovaných statistik. Od počátku nynějšího příměří, které vstoupilo v platnost 10. října minulého roku, izraelská armáda podle ministerstva v pásmu zabila 492 lidí a tamní úřady našly v sutinách 715 obětí dřívějších útoků.
Izraelská armáda v minulosti uvedla, že v Pásmu Gazy zabila nejméně 22 000 ozbrojenců, přičemž dalších 1600 jich zabila na území Izraele při útoku Hamásu a jeho spojenců v říjnu 2023. Poměr zabitých civilistů a ozbrojenců byl podle armády v průběhu války víceméně stejný, a to dva až tři zabití civilisté na jednoho zabitého ozbrojence, napsal server The Times of Israel.
Teplice byly svědky brutální rvačky, která vyústila ve zlomeniny v obličeji. Na osmnáctiletého mladíka se ve výrazné přesile vrhla skupina asi 12 osob. Ta muže napadla pěstmi a kopanci. Po agresorech nyní pátrají strážci zákona, kteří zveřejnili několik jejich fotografií. „Žádáme svědky, kteří by mohli k věci cokoliv říci, aby se policistům přihlásili,“ uvedla mluvčí ústecké policie.
Íránské revoluční gardy budou v Hormuzském průlivu v neděli a pondělí provádět námořní cvičení, píše agentura Reuters s odkazem na íránskou stanici Press TV. Írán musí být připraven pro případ války, uvedl mezitím íránský viceprezident Mohammad Rezá Áref.
Výsledky zápasů 47. kola hokejové extraligy.
Alex Pretti, kterého v sobotu v Minneapolisu smrtelně postřelili federální agenti, se podle nově zveřejněných záběrů dostal s úřady do fyzického střetu už 11 dní před svou smrtí. Na videích je vidět, jak na agenty plive, nadává jim a kope do zadního světla jejich vozu.
Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil dnes podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy v zásobování elektrickou energií, teplem i vodou.