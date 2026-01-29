Přeskočit na obsah
Zahraničí

Izraelská armáda přijala palestinský odhad počtu zabitých v Gaze

ČTK

Izraelská armáda přijala odhad ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, podle kterého tam bylo ve válce zabito více než 71 000 Palestinců, napsal dnes izraelský deník Haarec.

Israeli multi-day raid in Hebron
Izraelská armáda podle Haarecu také uvedla, že tato data analyzuje, aby viděla, kolik je mezi zabitými ozbrojenců a kolik civilistů.Foto: REUTERS
Reklama

Izrael dosud počty, které ministerstvo kontrolované teroristickým hnutím Hamás každý den aktualizuje, odmítalo. Mnozí mezinárodní experti ale i OSN naopak tyto údaje dlouhodobě považují za věrohodné.

Izraelská armáda podle Haarecu také uvedla, že tato data analyzuje, aby viděla, kolik je mezi zabitými ozbrojenců a kolik civilistů. Izrael údaje ministerstva po celou dobu války odmítal, aniž by poskytoval vlastní statistiky obětí bojů v Pásmu Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničí tyto údaje v minulosti označilo za "zavádějící a nespolehlivé".

Podle ve středu aktualizovaných údajů zabila izraelská armáda v Pásmu Gazy od 7. října 2023 nejméně 71 667 Palestinců. Údaje ministerstva nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty, nicméně více než 90 procent obětí identifikují jménem a dalšími osobními daty. Údaje se zároveň týkají pouze těch, které podle ministerstva zabila izraelská armáda, nezahrnují tedy ty, kteří zemřeli v důsledku nemocí či hladovění.

Údaje také nezahrnují pohřešované, jejichž těla jsou stále pod sutinami zničených budov. V sutinách nalezené mrtvé, případně oběti nových izraelských útoků, ministerstvo zahrnuje do aktualizovaných statistik. Od počátku nynějšího příměří, které vstoupilo v platnost 10. října minulého roku, izraelská armáda podle ministerstva v pásmu zabila 492 lidí a tamní úřady našly v sutinách 715 obětí dřívějších útoků.

Izraelská armáda v minulosti uvedla, že v Pásmu Gazy zabila nejméně 22 000 ozbrojenců, přičemž dalších 1600 jich zabila na území Izraele při útoku Hamásu a jeho spojenců v říjnu 2023. Poměr zabitých civilistů a ozbrojenců byl podle armády v průběhu války víceméně stejný, a to dva až tři zabití civilisté na jednoho zabitého ozbrojence, napsal server The Times of Israel.

