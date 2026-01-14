Imigrační agenti v Minnesotě zadrželi příslušníky indiánského kmene Siouxů

Vůdce indiánského kmene Siouxů Oglala v Severní Dakotě vyzval k okamžitému propuštění jeho tří příslušníků, které minulý týden zadrželi imigrační agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě.
Píše o tom agentura AP. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa do Minnesoty od minulého měsíce vyslala více než dva tisíce federálních agentů v rámci rozsáhlé protiimigrační operace.
Skupina původních obyvatel byla po pátečním zadržení v bezdomoveckém táboře přemístěna do zařízení ICE ve Fort Snelling, bývalém vojenském opevnění, uvedl vůdce Siouxů Oglala Frank Star Comes Out v prohlášení. Star Comes Out uvedl, že tři zadržení muži z jeho kmene jsou bez domova a žijí pod mostem v Minneapolisu.
„Memorandum kmene Siouxů Oglala jasně uvádí, že členové kmene nejsou cizinci a kategoricky se na ně nevztahuje jurisdikce imigračních úřadů,“ uvedl kmenový lídr s tím, že členové kmene jsou občané Spojených států. Ve svém prohlášení požadoval informace o jejich stavu, jejich propuštění z vazby imigračního úřadu a schůzku mezi kmenem a vládou.
Pro americké Indiány je Fort Snelling spojena s pohnutou historií, píše AP. Bylo to první vojenské stanoviště v oblasti a během dakotské války mezi Spojenými státy a původními obyvateli v roce 1862 v ní byli zadržováni kmeny Dakotů, připomněl podle agentury Nick Estes, přednášející amerických indiánských studií na Minnesotské univerzitě a člen kmene Siouxů Lower Brule.
V Minnesotě se v úterý opět střetli protestující s imigračními agenty. Protesty tam vypukly poté, co jeden z příslušníků ICE minulý týden zastřelil 37letou Renée Goodovu na ulici v Minneapolisu.
Zatímco federální vláda tvrdí, že agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají. Náměstek ministryně spravedlnosti Todd Blanche podle stanice CNN uvedl, že ministerstvo spravedlnosti se domnívá, že neexistují důkazy, které by odůvodňovaly trestní vyšetřování imigračního agenta, který Goodovou zabil.
