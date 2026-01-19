Přeskočit na obsah
Benative
19. 1. Doubravka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Hackeři narušili vysílání íránské státní televize vzkazem korunního prince

Agentura ČTK

Neznámí hackeři v noci na pondělí narušili satelitní vysílání íránské státní televize a odvysílali záběry podporující bývalého korunního prince Rezá Pahlavího, píše agentura AP.

FILE PHOTO: Son of last Shah of Iran, Reza Pahlavi, gives a press conference in Paris
Korunní princ Rezá Pahlaví.Foto: REUTERS
Reklama

Záběry, které se šíří na sociálních sítích, zachycují části Pahlavího nedávných proslovů, pouliční střety mezi protestujícími a bezpečnostními složkami, ale také osoby v uniformách ozbrojených složek vyjadřující nesouhlas s vládnoucím režimem.

Protesty, které začaly koncem prosince, režim pomocí násilí a střelby do demonstrantů prozatím úspěšně potlačil. Podle lidskoprávních organizací zabily bezpečnostní složky tisíce lidí.

V jednom z videí Pahlaví oslovuje íránskou armádu. „Nezbývá vám příliš času. Co nejdříve se připojte k lidu,“ cituje AP bývalého korunního prince, který žije v exilu. „Jste národní armádou Íránu, ne armádou islámské republiky,“ dodal podle AP.

Na dalším z odvysílaných videí muž v uniformě ozbrojených složek píše na zeď monarchistické heslo „Ať žije šáh“, které odkazuje k Mohammadu Rezá Pahlavímu, který byl svržen v roce 1979. Jiné osoby v uniformách tvrdí, že „složily zbraně a přísahaly věrnost lidu“. Agentura AP upozorňuje, že pravdivost záběrů nelze nezávisle ověřit.

Reklama
Reklama

Agentura Fars, která je blízká íránským revolučním gardám, uvedla, že "neznámý zdroj" v některých částech země narušil signál stanic, obsah neautorizovaného vysílání nicméně nezmínila.

Původně poklidné demonstrace, které začaly 28. prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech regionů země, přičemž proti protestujícím začaly zasahovat bezpečnostní složky, které tvoří převážně milice basídž, jež jsou součástí íránských revolučních gard.

Podle středečních údajů lidskoprávní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Norsku íránské bezpečnostní složky zabily nejméně 3428 protestujících. Agentura Reuters v neděli s odvoláním na nejmenovaného íránského činitele uvedla, že při protestech zemřelo nejméně 5000 lidí včetně asi 500 členů bezpečnostních složek.

Související

Režim v Teheránu nadále blokuje přístup k internetu, vyplývá z údajů nevládní organizace Netblocks, která monitoruje kybernetickou bezpečnost. Režim, k tomuto kroku přistoupil 8. ledna v době největších represí.

Reklama
Reklama

Ze zprvu ekonomicky motivovaných demonstrací se postupně staly protirežimní protesty, při nichž někteří účastníci volali po smrti íránského duchovního vůdce Alího Chameneího či po návratu Rezá Pahlavího.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Rescue workers stand near the site where four skiers were killed in an avalanche in Pongau district
Rescue workers stand near the site where four skiers were killed in an avalanche in Pongau district
Rescue workers stand near the site where four skiers were killed in an avalanche in Pongau district

Lavina v rakouských Alpách zabila tři Čechy, záchranáři zahájili vyprošťování

Rakouští záchranáři a alpská policie v pondělí ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách potvrdilo české ministerstvo zahraničí.

Reklama
Petr Fiala na víkendové kongresu ODS, kde skončil po 12 letech jako předseda ODS
Petr Fiala na víkendové kongresu ODS, kde skončil po 12 letech jako předseda ODS
Petr Fiala na víkendové kongresu ODS, kde skončil po 12 letech jako předseda ODS

Nejasná budoucnost Petra Fialy: na Hrad ne, do Senátu možná

Expremiér Petr Fiala má po víkendovém kongresu občanských demokratů konečně čas pořádně si začít promýšlet své další angažmá. Poté, co mu odpadlo množství práce spojené s vedením vlády, se nyní „zbavil“ i povinností předsedy ODS. Nyní intenzivně přemýšlí, jestli letos bude kandidovat do Senátu. Rozhodnout by se měl během krátké doby, protože kandidátky se už začínají tvořit.

Reklama
Reklama
Reklama