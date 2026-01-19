Hackeři narušili vysílání íránské státní televize vzkazem korunního prince

Neznámí hackeři v noci na pondělí narušili satelitní vysílání íránské státní televize a odvysílali záběry podporující bývalého korunního prince Rezá Pahlavího, píše agentura AP.
Záběry, které se šíří na sociálních sítích, zachycují části Pahlavího nedávných proslovů, pouliční střety mezi protestujícími a bezpečnostními složkami, ale také osoby v uniformách ozbrojených složek vyjadřující nesouhlas s vládnoucím režimem.
Protesty, které začaly koncem prosince, režim pomocí násilí a střelby do demonstrantů prozatím úspěšně potlačil. Podle lidskoprávních organizací zabily bezpečnostní složky tisíce lidí.
V jednom z videí Pahlaví oslovuje íránskou armádu. „Nezbývá vám příliš času. Co nejdříve se připojte k lidu,“ cituje AP bývalého korunního prince, který žije v exilu. „Jste národní armádou Íránu, ne armádou islámské republiky,“ dodal podle AP.
Na dalším z odvysílaných videí muž v uniformě ozbrojených složek píše na zeď monarchistické heslo „Ať žije šáh“, které odkazuje k Mohammadu Rezá Pahlavímu, který byl svržen v roce 1979. Jiné osoby v uniformách tvrdí, že „složily zbraně a přísahaly věrnost lidu“. Agentura AP upozorňuje, že pravdivost záběrů nelze nezávisle ověřit.
Agentura Fars, která je blízká íránským revolučním gardám, uvedla, že "neznámý zdroj" v některých částech země narušil signál stanic, obsah neautorizovaného vysílání nicméně nezmínila.
Původně poklidné demonstrace, které začaly 28. prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech regionů země, přičemž proti protestujícím začaly zasahovat bezpečnostní složky, které tvoří převážně milice basídž, jež jsou součástí íránských revolučních gard.
Podle středečních údajů lidskoprávní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Norsku íránské bezpečnostní složky zabily nejméně 3428 protestujících. Agentura Reuters v neděli s odvoláním na nejmenovaného íránského činitele uvedla, že při protestech zemřelo nejméně 5000 lidí včetně asi 500 členů bezpečnostních složek.
Režim v Teheránu nadále blokuje přístup k internetu, vyplývá z údajů nevládní organizace Netblocks, která monitoruje kybernetickou bezpečnost. Režim, k tomuto kroku přistoupil 8. ledna v době největších represí.
Ze zprvu ekonomicky motivovaných demonstrací se postupně staly protirežimní protesty, při nichž někteří účastníci volali po smrti íránského duchovního vůdce Alího Chameneího či po návratu Rezá Pahlavího.
