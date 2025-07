Řád čestné legie pro Gisèle Pelicotovou. Francie ocenila leta znásilňovanou ženu

Gisèle Pelicotová získala u příležitosti státního svátku ve Francii Řád čestné legie, tedy nejvyšší francouzské státní vyznamenání. Pelicotová se stala celosvětově známou potom, co veřejně vypovídala u soudu se svým bývalým manželem, který ji spolu s dalšími muži desítky let znásilňoval.

Pelicotová získala titul rytířky Řádu čestné legie v neděli večer, kdy seznam celkem 589 vyznamenaných zveřejnily francouzské úřady, uvedla AFP.

Vyznamenání uděluje Francie u příležitosti státního svátku připomínajícího výročí dobytí pařížského vězení Bastila na začátku Velké francouzské revoluce.

Sedmdesátnici, která až do začátku soudního procesu zůstala v anonymitě, její tehdejší manžel desítky let omamoval silnými léky. Poté ji on nebo další muži znásilňovali. Při soudním procesu na konci minulého roku se podle AFP stala feministickou ikonou zejména poté, co svolila, aby byl proces veřejný a odmítla anonymitu se slovy, že hanbu mají cítit muži, kteří ji znásilnili.

Jejího manžela soud v prosinci odsoudil ke 20 letům vězení, další desítky mužů dostaly tresty mezi třemi a 15 roky. Někteří se odvolali. Mediálně sledovaný případ Francií hluboce otřásl a vyvolal debaty o násilí na ženách. Od konce soudního procesu dostala Pelicotová za svůj boj proti zlehčování znásilnění a sexuálního násilí Cenu svobody, o jejímž udělení rozhoduje mládež. Americký časopis Time ji zařadil mezi 100 nejvlivnějších osob roku 2024.

Řád čestné legie je francouzské nejvyšší státní vyznamenání, které se uděluje na základě dekretu francouzského prezidenta. V roce 1802 jej založil Napoleon Bonaparte, a to za vynikající civilní nebo vojenské zásluhy o francouzský národ. Vyznamenání získala řada francouzských i světových osobností, z Čechů například Tomáš Garrigue Masaryk nebo Václav Havel.