Nizozemci se odvrací od populisty Wilderse. Nelíbí se jim politika jeho "idolu" Trumpa

Nizozemské parlamentní volby se blíží a podle průzkumů by je měl vyhrát Geert Wilders, lídr populistické Strany pro svobodu (PVV). Ten v sobotu oficiálně zahájil svou předvolební kampaň. A hned vzbudil pozdvižení, když marocké imigranty označil za "lůzu". Jeho partaj dlouhodobě v průzkumech veřejného mínění vede, nicméně za poslední dva měsíce část svých voličů ztratila.

Spijkenisse - Populista Geert Wilders, který je někdy označovaný za "nizozemského Trumpa", se od svého amerického idolu odvrací. Hlavním důvodem je podle médií fakt, že stále více Nizozemců kritizuje amerického prezidenta, a zejména jeho dekrety.

Necelý měsíc před parlamentními volbami odstartoval Wilders předvolební kampaň své Strany pro svobodu (PVV). Stalo se tak v sobotu, v městečku Spijkenisse, které leží nedaleko Rotterdamu a je baštou PVV.

Donalda Trumpa Wilders na akci vůbec nezmínil. Samotné volby se konají 15. března.

Rétorika i hesla stejné, pak přišla změna

Až doteď byla Wildersova rétorika srovnatelná s tou Trumpovou: kritizovali politické elity, média nebo migranty. Wildersovo heslo "Make Netherlands Ours Again" (Vraťme nám Nizozemsko) je variací na Trumpovo "Make America Great Again" (Vraťme Americe její velikost).

Co se změnilo? Nizozemští voliči.

Podle průzkumů přibývá těch, kteří sledují počínání amerického prezidenta s obavami. Nesouhlasí především s jeho dekrety. A to se obrací proti nejhlasitějšímu stoupenci Donalda Trumpa v Nizozemsku - Wildersovi.

Například 60 procent lidí, kteří by ještě loni v prosinci volili PVV, dnes obrací a hlasovalo by pro jinou stranu. Ukázal to online průzkum, který v polovině února provedla společnost GfK pro nizozemskou veřejnoprávní televizi NPO. Důvodem je, že nesouhlasí s Trumpovou politikou.

Navíc 43 procent z těch, kteří by i teď volili Wildersovu stranu, také odmítá kroky Trumpovy administrativy.

"Občané si uvědomují, že protestní hlas je jedna věc a realizace předvolebních slibů s konkrétními dopady je věc druhá," uvedl pro server Aktuálně.cz český místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (ANO).

Podle jiného průzkumu, který v neděli zveřejnila společnost Peilingwijzer, klesla podpora PVV z prosincových 20 procent na 17 procent. Strana současného premiéra Marka Rutteho by tak dostala jen o procento méně hlasů. Rutte však už před časem koalici s PVV vyloučil.

"Je to těžký začátek (kampaně) pro Wilderse - ztrácí dynamiku. A je to částečně kvůli Trumpovi," komentuje průzkumy Gijs Rademaker z GfK, kterého cituje list Wall Street Journal.

Podle české europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM) chce Wilders vyhrát, a proto odhazuje všechno, co by se mu nemuselo vyplatit. "Populisté sice milují hesla, ale nemají reálnou politiku. Donald Trump to dokazuje, a zatímco by měl řešit problémy země, vede válku se všemi médii, která ho nevelebí. Geert Wilders je stejný, ale nechce na to před volbami upozorňovat," říká Konečná.

Sám Wilders tyto nedávné průzkumy odmítl a vyzval své příznivce, aby jim nevěřili.

Maročtí imigranti jsou "lůza"

Wilders navíc ví, jak upoutat pozornost. Hned na startu své předvolební kampaně ve Spijkenisse vyvolal pozdvižení, když marocké imigranty označil za "lůzu".

"Ne všichni jsou lůza, ale v Holandsku je spousta marocké spodiny. Na ulicích kvůli nim není bezpečno," řekl Wilders podle amerického deníku The New York Times.

Proti Wildersovým výrokům se okamžitě ozvali zástupci muslimů v Nizozemsku. Ebubekir Ozture, ředitel CMO (Kontaktní orgán muslimů a vlády), například uvedl, že Wildersovo prohlášení je "trestuhodné". A dodal, že Maročané a muslimové jsou ovšem na takové výroky od Wilderse zvyklí. "Není to poprvé a pravděpodobně ani naposledy."

S tím souhlasí i Abdou Menebhi z Euro-středomořského centra pro migraci a rozvoj. "Wilders nepřestane. Pořád bude šířit nenávist vůči Maročanům a muslimům," uvedl Menebhi pro deník The New York Times.

Podle českého europoslance Jaromíra Štětiny (nestr. za TOP 09) se Wilders akorát snaží získat politické body na "nenávisti". "To je dnes taková prospěšná manýra," dodává.

Lídr PVV dlouhodobě kritizuje islám a Maročany. Viní je mimo jiné z nárůstu pouliční kriminality. Pokud se Wilders dostane k moci, chce v Nizozemsku zakázat korán, zavřít všechny mešity v zemi a zastavit imigraci muslimů.

Přitom loni v prosinci byl odsouzen za podněcování k diskriminaci.

Wilders a Evropská unie

Populista Wilders patří k evropským politikům, ke kterým obracejí pozornost voliči, co jsou rozčarovaní z velkého přílivu imigrantů a ekonomické nerovnosti. Podobně jako šéfka francouzské Národní fronty Marine Le Penová jim Wilders kromě jiného slibuje vystoupení Nizozemska z Evropské unie.

Podle europoslance Pavla Teličky by Wildersovo vítězství mohlo povzbudit podobné strany v jiných zemích.

Jeho kolegyně z lidovců Michaela Šojdrová dodává, že odpovědí by měly být konkrétní kroky Evropského parlamentu. "Minulý týden jsme schválili směrnici boje proti terorismu, ochranu vnějších hranic EU i obchodní dohodu EU s Kanadou," vyjmenovává evropská opatření.

autor: Hana Vařáková