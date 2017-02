Největší bankrot v dějinách může přijít už letos. Le Penová odhalila, jak chce Francii zbavit dluhů

před 3 hodinami

Pokud se šéfka Národní fronty Marine Le Penová stane francouzskou prezidentkou, chce odejít z eurozóny. S tím by se země vrátila ke své původní měně – franku. Aby hodnota státního dluhu nevystřelila prudce nahoru, plánuje Le Penová převést jeho většinu z eur na franky. Týká se to 1,7 bilionu eur, tedy asi 45 bilionů korun. Takový krok by byl zdaleka největší platební neschopností v dějinách a mohl by vyvolat celosvětovou krizi.

Paříž – Svět může už letos zažít zdaleka největší bankrot v dějinách. A to v přepočtu až za 45 bilionů korun.

Své dluhy může přestat platit Francie, pokud se prezidentkou stane kandidátka krajní pravice Marine Le Penová. Francouzská platební neschopnost by přitom vzhledem k významu francouzské ekonomiky mohla způsobit obrovskou krizi v celém světě.

Le Penová dlouhodobě prosazuje odchod Francie z eurozóny a návrat k vlastní měně. Dosud ale odmítala říct, jak konkrétně by to chtěla udělat.

Přechod k vlastní měně přitom může způsobit zásadní finanční šok. Pokud by Francie místo eura zavedla frank, jeho hodnota vůči euru by okamžitě výrazně oslabila. Hodnota dluhů v eurech by tedy vystřelila nahoru, včetně těch státních.

Převod dluhů na frank

Lidé z okolí Le Penové pro britský deník Financial Times vůbec poprvé popsali, jak si odchod Francie z eurozóny představují.

Aby se vyhnuli faktu, že hodnota francouzského státního dluhu po návratu k franku vystřelí do závratných výšek, a Francie ho proto nebude schopná splácet, chtějí velkou část tohoto dluhu převést z eur na franky. Týkat se to má státních dluhů v objemu 1,7 bilionu eur, což je asi 45 bilionů korun.

To je 80 procent všech francouzských státních dluhů.

Těchto 1,7 bilionu eur spadá pod francouzské právo. "Máme proto právo převést tyto dluhy na naši novou měnu," řekl deníku David Rachline, šéf strategie Národní fronty. Tedy strany, kterou vede Le Penová.

Odborníci oslovení Financial Times se shodli na tom, že Francie skutečně může tento plán provést.

Zároveň by to ale znamenalo, že by se Francie dostala do platební neschopnosti – zjednodušeně nazývané bankrot.

"Tady nemůže být žádný spor. (...) Pokud ten, kdo dluh vydá, nedodrží své závazky vůči věřitelům, včetně toho, že jim zaplatí v dohodnuté měně, Francie spadne do platební neschopnosti," potvrdil šéf ratingu státních dluhopisů v ratingové agentuře Standard & Poor‘s Moritz Kraemer. Stejný názor má i ratingová agentura Moody‘s.

Víc než Řecko

Francouzský bankrot týkající se zmiňovaných 1,7 bilionu eur by byl zdaleka největším v dějinách.

Téměř dvacetinásobně by překonal události z Řecka z roku 2012. Investoři tehdy přišli o peníze, ale technicky vzato se o platební neschopnost nejednalo, protože k restrukturalizaci řeckého dluhu došlo po vzájemné dohodě.

Pokud by se Francie dostala do platební neschopnosti, mělo by to katastrofální dopad na francouzské, ale i další evropské banky, které drží velké množství francouzských státních dluhopisů. Hodnota jejich investice by se ze dne na den smrskla.

Stejně tak by klesla kupní síla Francouzů nebo výrazně narostlo břímě jejich dluhů, které mají v eurech.

Podle člena vedení Evropské centrální banky Benoita Coeurého by lidé ve Francii byli "ožebračeni".

Americký ekonom Barry Eichengreen, jeden z největších odborníků na měnové unie, už před několika lety napsal, že odchod někoho z eurozóny by v daném státě vyvolal "matku všech finančních krizí".

Do druhého kola, dál ne

Le Penová by podle průzkumů pohodlně postoupila do druhého rozhodujícího kola francouzských prezidentských voleb, které bude v květnu. V něm ale zřejmě prohraje s jakýmkoliv kandidátem, který má šanci ji do druhého kola doprovodit.

Hlavní francouzské politické strany se ale v poslední době dostaly na pokraj chaosu. To šance Le Penové na vítězství zvyšuje.

Kvůli této nejistotě v poslední době narostly výnosy z francouzských státních dluhopisů.

autor: Ondřej Houska