EU rozjede dohodu s Mercosurem. Von der Leyenová na hlasování europarlamentu nepočká

Evropská unie začne prozatímně provádět rozsáhlou obchodní dohodu se skupinou latinskoamerických států Mercosur, přestože ji Evropský parlament ještě neschválil.
Oznámila to dnes šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Reagovala tak na čtvrteční krok Uruguaye a Argentiny, které obchodní dohodu ratifikovaly.
"Uruguay a Argentina se včera staly prvními zeměmi, které ratifikovaly dohodu mezi EU a Mercosurem. Očekává se, že je brzy budou následovat i Brazílie a Paraguay," uvedla šéfka EK. "Je to dobrá zpráva. Ukazuje to důvěru a ochotu našich partnerů posunout náš vztah dopředu a zajistit, aby tato přelomová dohoda fungovala," dodala von der Leyenová.
Úmluva se připravovala 25 let a podle Evropské komise vytvoří největší zónu volného obchodu na světě, která bude pokrývat trh s více než 700 miliony spotřebitelů.
"V lednu zmocnila Evropská rada komisi k prozatímnímu provádění dohody od chvíle první ratifikace jednou ze zemí Mercosuru. Už tehdy jsem řekla: 'Když jsou oni připraveni, my jsme také připraveni'," uvedla šéfka unijní exekutivy s tím, že celou záležitost intenzivně diskutovala s členskými státy a rovněž s poslanci Evropského parlamentu. "Na tomto základě komise nyní přistoupí k prozatímnímu uplatňování dohody," dodala. V souladu se smlouvami EU může být nicméně dohoda plně uzavřena až poté, co s ní udělí souhlas Evropský parlament.
Europarlament v lednu těsně schválil návrh, aby obchodní dohodu přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se soud k dohodě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné jí pozměnit. Evropská komise už dříve uvedla, že rozhodnutí EP lituje.
Zástupci Evropské unie a Mercosuru podepsali dohodu v polovině ledna v Paraguayi. Podle Evropské komise se jedná o historický krok, který povede k vytvoření největší obchodní zóny na světě, a bude pro unijní hospodářství prospěšná. Dohoda však vzbuzuje obavy evropských zemědělců, kteří se obávají levných dovozů z Latinské Ameriky.
Tichá smrt z Diengu: den, kdy mírná erupce zabila 149 lidí neviditelným plynem
Byla to erupce, kterou by většina vulkanologů přešla mávnutím ruky. Žádná vytékající láva, žádné hroutící se hory. Přesto 20. února 1979 na Jávě rozpoutala sopka Sinila peklo. Zemřelo 149 lidí, aniž by spatřili jediný plamen. Zabil je „neviditelný vrah“ – bezbarvý plyn, který se tiše plazil údolím jako řeka a bral život každému, kdo mu stál v cestě.
Film L'Attachement režisérky Tardieuové získal francouzského Césara
Francouzskou cenu César za nejlepší film získal snímek "L'Attachement" režisérky Carine Tardieuové. Po slavnostním večerním udílení cen francouzské filmové akademie o tom v noci na pátek informovala agentura AFP. Snímek uspěl také v kategoriích nejlepší herečka ve vedlejší roli a nejlepší adaptovaný scénář, proměnil tak tři z celkových osmi nominací.
Leverkusen česká v osmifinále náročný úděl: narazí na rozjetý Arsenal
Fotbalisté Leverkusenu s útočníkem Patrikem Schickem narazí v osmifinále Ligy mistrů na Arsenal. Obhájce trofeje Paris St. Germain se utká s Chelsea. Atraktivní dvojicí je Real Madrid s Manchesterem City. Rozhodl o tom los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.
První sjezd po olympijských hrách: Ledecká udržela desítku
Ester Ledecká skončila v prvním závodě po ZOH desátá ve sjezdu na SP v Soldeu. Zvítězila Corinne Suterová před Ninou Ortliebovou a Sofií Goggiaovou.
Průšvih v podobě vyřazení Plzně vyžehlila Olomouc. Jak si Česko stojí v žebříčku koeficientů
Přestože fotbalisté Plzně ve čtvrtek v penaltovém rozstřelu vypadli v Evropské lize s Panathinaikosem Atény, české kluby po úvodním kole vyřazovací fáze pohárů nadále mají velkou šanci na udržení první desítky v žebříčku národních koeficientů UEFA.