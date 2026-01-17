Domluveno. Vznikne největší zóna volného obchodu na světě, evropští farmáři se bouří

Představitelé Evropské unie a jihoamerického bloku Mercosur podepsali obchodní dohodu, uvádí agentury. Úmluva se připravovala 25 let a podle Evropské komise vytvoří největší zónu volného obchodu na světě, která bude pokrývat trh s více než 700 miliony spotřebitelů.
Dohodu musí ještě schválit Evropský parlament. Musí být také ratifikována legislativním orgány členských zemí Mercosuru, tedy Argentiny, Brazílie, Paraguaye a Uruguaye.
Země EU daly zelenou podpisu dohody 9. ledna, podpořilo ji 21 zemí včetně Česka. Proti se vyslovily Francie, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Irsko; Belgie se zdržela.
Pro evropské firmy budou díky dohodě v oblasti platit mnohem nižší cla a nebudou muset čelit obchodním překážkám, se kterými se potýká většina ostatních zemí. Odhaduje se, že dohoda může zvýšit roční export EU do zemí Mercosuru až o 39 procent, respektive 49 miliard eur (1,2 bilionu Kč), což by mohlo podpořit více než 440.000 pracovních míst v celé Evropě.
Cílem dohody je mimo jiné snížit jihoamerická cla na automobily, stroje a průmyslové výrobky vyrobené v EU a zároveň umožnit čtyřem zemím Mercosuru na oplátku prodávat do Evropy více zemědělského zboží.
Dohoda má i kritiky, například Francie ji dlouhodobě označuje za nepřijatelnou. Vyjadřuje obavy, že zejména příliv levného hovězího a drůbežího masa, cukru nebo kukuřice způsobí velké ztráty francouzským zemědělcům. Proti dohodě v posledních týdnech opakovaně protestovali farmáři v některých evropských zemích.
Nakonec si to píchnou všichni. Silicon Valley frčí na čínských aminokyselinách
Bohatí Američané objevili cestu, jak si ještě více prodloužit život. Modernímu trendu konzumace peptidů čili krátkých sekvencí aminokyselin dali nový rozměr: začali je užívat nitrožilně. Průkopníkem je Silicon Valley, kam proudí zásilky těchto látek z Číny – přesto, že jsou určeny ke zpracování ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu či ve zdravotnictví a k běžným lidem by se dostat vůbec neměly.
Vlak u Běchovic srazil muže, střet nepřežil, provoz na koridoru je omezen
U pražských Běchovic srazil v sobotu odpoledne rychlík muže, který zraněním podlehl. Kvůli vyšetřování nehody byl na železničním koridoru z Prahy na Moravu asi hodinu zastavený provoz v úseku mezi Libní a Běchovicemi. Před 18:30 byl provoz obnoven po jedné koleji s omezením rychlosti kolem místa nehody, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Iluze ruské supervelmoci má trhliny. Putinovi spojenci se bortí jako dům z karet
Zatímco Rusko obrací veškeré své síly na nekonečnou opotřebovací válku na Ukrajině, za jeho hranicemi se postupně rozpadá síť spojenců, kterou Vladimir Putin posledních dvacet let budoval. Nezdá se však, že by Kreml měl vůli nebo kapacitu tyto otřesy zastavit.
ŽIVĚPrvním místopředsedou ODS je nakonec Portlík. Chce probudit "spícího obra"
V čele ODS nahradil expremiéra Petra Fialu dosavadní místopředseda ODS Martin Kupka. V tajné volbě pražského kongresu porazil Radima Ivana. Rovněž Piráti si dnes v Prachaticích zvolili nové vedení. Staronovým předsedou se stal Zdeněk Hřib.
Totální senzace v Anglii: Reshtenko získal pro Česko medaili z ME. Po třinácti letech
Český krasobruslař Georgii Reshtenko senzačně získal bronz na mistrovství Evropy. Skvělou volnou jízdou se na šampionátu v Sheffieldu posunul z osmé příčky po krátkém programu a překvapivým úspěchem po 13 letech navázal na svého kouče Michala Březinu. Vyhrál Gruzínec Nika Egadze, který vedení po krátkém programu potvrdil nejlepší volnou jízdou.