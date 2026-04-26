Reklama
Reklama
Elixír mládí, energie z ničeho a satanisté. Co ještě najdete na Ficových webech?

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Tvrdí, že USA na Ukrajině vyvíjejí viry, které selektivně útočí na „slovanskou DNA“. Evropské lídry vykreslují jako vyznavače okultismu nebo lidi ovládané „temnými silami“. Rusko je prezentováno jako poslední „katechon“ (ochránce před antikristem). A masakry civilistů (například v Buči) byly sehrány herci z Londýna. To vše se dozvíte na proruských webech, které financuje slovenská vláda.

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, Josep Borrell a ukrajinský premiér Denys Šmyhal u těl exhumovaných z masového hrobu v Buči. Podle proruských webů financovaných slovenskou vládou byly masakry zdejších civilistů ruskými okupanty ve skutečnosti sehrány herci z Londýna.Foto: Reuters
Reklama

Minulý rok poskytl Úřad vlády Slovenské republiky po 10 tisících eur webům Hlavné správy a Hlavný denník. Nyní zjistila Transparency International Slovensko, že ministerstvo zemědělství pod vedením ministra Richarda Takáče z Ficova Smeru zaplatilo v posledních měsících prokremelským médiím eReport, Hlavné správy a Extra plus přes 164 tisíc eur. Ministerstvo si v těchto médiích objednává reklamní prostor nebo financuje různé PR články a videorozhovory.

Nejvíce se daří eReportu, v němž působila současná ředitelka Slovenské televize Martina Flašíková. Web získal od ministerstva skoro 100 tisíc eur. Na webu nejvíc zaujme rozhovor s mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marijou Zacharovovou. Ta je známá tím, že vládu v Kyjevě označuje za nacisty nebo satanisty a evropským hlavním městům vyhrožuje, že pokud budou dále pomáhat Ukrajině, mohou se stát oběťmi jaderné války.

Web se ale Zacharovové jen servilně ptá: Jste velmi energický člověk, přemýšlíte o svém stylu prezentace, nebo to přichází přirozeně? Když západní novináři podávají nesprávné informace nebo urážejí Rusko, proč to podle vás dělají? Jak trávíte volný čas? Věnujete se sportu? Pracujete i na zahradě? Těsně před válkou na Ukrajině web proslul tím, že tvrzení o připravovaném ruském útoku na Ukrajinu označil za strašení lidí.

Rusko rozhodně nezaútočí na Ukrajinu, psali v ExtraPlus v prosinci 2021
Rusko rozhodně nezaútočí na Ukrajinu, psali v ExtraPlus v prosinci 2021Foto: ExtraPlus

Na webu ExtraPlus nebo eReport se zase čtenáři dozvědí, že ruští, potažmo sovětští vědci vyvinuli léky na všechno, které ale západní farmaceutický průmysl tají před veřejností. Rusko tak má mít léky na bázi peptidů, nanomateriálů nebo „rezonanční medicíny“, které dokážou vyléčit rakovinu v pokročilém stádiu. Rusko také prý v permafrostu Arktidy objevilo pravěké bakterie nebo rostliny, které dokážou zastavit stárnutí.

Reklama
Reklama
Rusové mají léky na všechno
Rusko má léky na všechno!Foto: eReport

Ruští fyzici také ovládli tzv. torzní pole nebo energii vakua, což umožňuje výrobu elektřiny „z ničeho“. Rusko má díky tomu prototypy generátorů, které nepotřebují palivo, což by zničilo západní petrodolarový systém. Proto prý Západ vyvolal konflikt na Ukrajině – aby zabránil Rusku tyto technologie uvolnit světu a „osvobodit lidstvo z energetického otroctví“.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Analýza jednotlivých módních segmentů za posledních šest let ukázala, že nejdynamičtěji rostl sektor sportovního oblečení, zatímco sektor luxusního zboží vykazoval nejvíce výkyvů a zůstal loni pod svým vrcholem z roku 2023. Ilustrační snímek je z podzimní přehlídky italského módního domu Giorgio Armani.
Analýza jednotlivých módních segmentů za posledních šest let ukázala, že nejdynamičtěji rostl sektor sportovního oblečení, zatímco sektor luxusního zboží vykazoval nejvíce výkyvů a zůstal loni pod svým vrcholem z roku 2023. Ilustrační snímek je z podzimní přehlídky italského módního domu Giorgio Armani.
Analýza jednotlivých módních segmentů za posledních šest let ukázala, že nejdynamičtěji rostl sektor sportovního oblečení, zatímco sektor luxusního zboží vykazoval nejvíce výkyvů a zůstal loni pod svým vrcholem z roku 2023. Ilustrační snímek je z podzimní přehlídky italského módního domu Giorgio Armani.

‘I bought a house in the countryside WITHOUT seeing it first – we were called ‘crazy Londoners’ but it’s saving us over Ł25,000 A YEAR'
‘I bought a house in the countryside WITHOUT seeing it first – we were called ‘crazy Londoners’ but it’s saving us over Ł25,000 A YEAR'
‘I bought a house in the countryside WITHOUT seeing it first – we were called ‘crazy Londoners’ but it’s saving us over Ł25,000 A YEAR'

Reklama
Výbušnina umístěná v autobusu explodovala v noci na neděli na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše agentura Reuters.
Výbušnina umístěná v autobusu explodovala v noci na neděli na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše agentura Reuters.
Výbušnina umístěná v autobusu explodovala v noci na neděli na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše agentura Reuters.

Reklama
Reklama
Reklama