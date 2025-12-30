Dronový úder na přístavní oblast ve Venezuele podnikla americká Ústřední zpravodajská služba (CIA), uvedly list The New York Times (NYT) a stanice CNN s odvoláním na své zdroje informované o operaci.
Američtí představitelé podle nich věří, že venezuelský gang Tren de Aragua v odlehlém přístavu na pobřeží latinskoamerické země skladoval drogy a nakládal je tam na lodě. Jedná se o první známý útok na pevninské Venezuele, který Spojené státy podnikly.
V době amerického útoku minulý týden v přístavním zařízení nikdo nebyl a na místě nebyly žádné oběti, uvedly zdroje. Dva z nich sdělily CNN, že pro zásah poskytly podklady americké speciální operační jednotky (SOF), což podle stanice svědčí o jejich pokračující aktivitě v této oblasti. Mluvčí velitelství speciálních operací amerických ozbrojených sil (SOCOM) Allie Weiskopfová to však popřela. "Speciální operace této akci neposkytly zpravodajskou podporu," uvedla.
Americký prezident Donald Trump se o útoku ve Venezuele zmínil v pátek v rozhovoru s rádiem WABC, který zprvu neupoutal velkou pozornost. Novináři se poté Trumpa na útok ptali v pondělí, prezident však odmítl sdělit mnoho podrobností, včetně toho, kdo přesně útok podnikl.
Trump už v říjnu oznámil, že povolil CIA podnikat tajné akce ve Venezuele a nařídil agentuře, aby se připravila na různé potenciální mise.
CIA během administrativy prezidenta Baracka Obamy pravidelně v Pákistánu, Jemenu či Somálsku prováděla dronové údery na cíle, které USA považovaly za teroristické. V poslední době však CIA údery nepodnikala a podobné útoky byly v režii americké armády, píše NYT.
Není jasné, zda dron použitý při útoku ve Venezuele patří CIA, či zda si jej zpravodajská agentura vypůjčila od americké armády. Pentagon podle NYT rozmístil několik bezpilotních letounů MQ-9 Reaper, které nesou rakety Hellfire, na základnách v Portoriku v rámci nátlakové kampaně proti venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi.
Spojené státy mají nyní v karibské oblasti největší nasazení armádních lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Kromě Karibského moře podnikla rovněž údery na lodě plující ve východní oblasti Tichého oceánu.
Nejnověji USA zaútočily v úterý. Pří úderu na loď ve východním Tichém oceánu zemřeli dva lidé, uvedla armáda na sociální síti X s tím, že plavidlo pašovalo drogy. Bilance útoků americké armády v regionu tak vzrostla na nejméně 107 mrtvých. Právní experti a někteří američtí zákonodárci z řad demokratů i republikánů tvrdí, že útoky představují mimosoudní zabíjení.
Západ musí pochopit, že zatímco pokračují jednání o možném urovnání konfliktu na Ukrajině, Rusko má na bojišti strategickou iniciativu. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru s agenturou RIA Novosti zveřejněném v pondělí pozdě večer.