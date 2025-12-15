"Drahý pane premiére, děkuji vám za vaši podporu." Trump si na návštěvu pozval Fica

Slovenský premiér Robert Fico v pondělí oznámil, že ho americký prezident Donald Trump pozval na návštěvu Spojených států. Měl by tam vycestovat příští rok, vyplývá z Ficova příspěvku na Facebooku.
„Chceme společně podpořit podepsání mezivládní dohody mezi Slovenskem a Spojenými státy o spolupráci v jaderné energetice a vyměnit si názory na nejaktuálnější světová témata,“ uvedl Fico.
Jako možný termín své cesty slovenský premiér zmínil oslavy 250. výročí nezávislosti USA, které připadne na 4. července 2026, a konání fotbalového mistrovství světa. To budou v červnu a v červenci příštího roku hostit kromě Spojených států také Kanada a Mexiko.
Fico letos v říjnu řekl, že Bratislava bude zřejmě se Spojenými státy spolupracovat na projektu nového jaderného zdroje na Slovensku s výkonem přes 1000 megawattů. Záměr výstavby elektrárny ve vlastnictví státu Ficova vláda schválila loni, následně ustoupila od plánu vypsat tendr na dodavatele technologie.
Slovenský lídr k pozvánce od Trumpa napsal, že „suverénní zahraniční politika orientovaná na všechny čtyři světové strany přináší své výsledky“. Uvedl, že se letos opakovaně setkal mimo jiné s prezidenty Číny a Ruska.
Loňská návštěva Fica v Rusku, které v roce 2022 vojensky napadlo Ukrajinu, vyvolala na Slovensku vlnu protivládních občanských demonstrací.
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.
Česká republika má novou vládu. Prezident Petr Pavel dnes ráno jmenoval členy kabinetu Andreje Babiše (ANO), který sestavilo po volbách vítězné hnutí ANO s SPD a Motoristy. Bezprostředně po ceremoniálu se ministři autobusem přesunuli z Pražského hradu na první zasedání na úřadu vlády, poté je premiér Babiš postupně všechny uváděl do úřadů.
Anglický deník: Současná Británie aneb Když se bojíte, že vás děti „polechtají“ nožem
Ten opravdový, mrazivý a hmatatelný strach, který cítím pokaždé, když má moje žena v Bristolu jednání a já nemůžu být s ní, je něco, co se nedá jen tak ignorovat. Ten pocit, že ji pouštím do města, kde může kdykoli potkat někoho, kdo ji bez varování „polechtá“ nožem po krku nebo ledvinách, je enormně spalující a nemůžu ho za žádnou cenu dostat z hlavy.
Hajlovací aféra po Německu. Poslanec AfD čelí obvinění kvůli nacistickému pozdravu
Poslanec Alternativy pro Německo (AfD) Matthias Moosdorf čelí obviněním, že svého kolegu přivítal u vstupu do Spolkového sněmu nacistickým pozdravem. V pondělí o tom s odvoláním na berlínské státní zastupitelství informovala veřejnoprávní stanice Bayerischer Rundfunk. Nacistické pozdravy jako Heil Hitler nebo Sieg Heil jsou v Německu trestné.
Je jediná, koho poslouchá. Kdo je klíčová žena, která se hádá s Babišem?
Se staronovým premiérem Andrejem Babišem se vrací do Strakovy akademie také jeho dlouholetá spolupracovnice Tünde Bartha. Stejně jako v minulosti povede Úřad vlády, je ale jasné, že zdaleka nebude jen „obyčejnou“ úřednicí.