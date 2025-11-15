Zahraničí

„Buď spolu budeme mluvit, nebo na sebe budeme střílet!“ zpražil Fico studenty

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 2 hodinami
Návštěva východoslovenského Popradu nešla slovenskému premiérovi tak, jak si plánoval. Nejdřív se na gymnáziu, kde měl diskutovat se studenty, objevily nápisy "Fico je zrádce" a "Dost bylo Fica" i vulgární označení slovenského premiéra. Ten tam následně debatu zrušil. Při dalším setkání se studenty na okresním úřadě došlo mezi ním a mladými lidmi k ostrému střetu.
Slovenský premiér Robert Fico.
Slovenský premiér Robert Fico. | Foto: Reuters

Od začátku bylo jasné, že Fico přišel na nepřátelskou půdu. Většina studentů dorazila na debatu oblečená v černém. Zkušený politický harcovník ale ihned vyrazil do protiútoku.

"Těm z vás, kteří dnes truchlíte, vyjadřuji svou upřímnou soustrast," řekl jim na úvod. A okamžitě debatu stočil na k loňskému atentátu na svou osobu. Připomněl, že byl pětkrát střelen do břicha kvůli svým názorům "protože jeho názory nebyly respektovány".  

Fico pak ještě několikrát připomněl, že motivem pokusu o atentát byl jeho postoj k válce na Ukrajině nebo fungování Evropské unie. "Za to mě nemůžete zastřelit. Rozumíte?" hřímal. Studenti kontrovali, že nikdo z nich po něm nestřílel, ale Fico se nenechal zastavit. "Ale výstřely padly, nezáleží na tom, jestli jste je vypálili vy, ale někdo ano." A dodal: "Mladí přátelé, máme dvě možnosti. Buď si povídáme, respektujeme jiné názory, nebo se navzájem zastřelíme. Můžete si vybrat".

Když došlo na konkrétní témata, dozvěděli se studenti, že referendum o vstupu do EU v roce 2004 bylo zmanipulované i že Unie je dobrý projekt, který ale nyní nefunguje dobře.

Když kritizoval, že EU poskytne 140 miliard eur na pokračování války na Ukrajině, ozval se z publika nesouhlas. "Pokud jste takoví hrdinové, vy v těch černých tričkách, a jste tak strašně pro válku, tak tam jděte," reagoval premiér. V tu chvíli začali studenti v černém cinkat klíči, vstali a opustili místnost, zatímco jiní studenti zůstali. "Nemáte argumenty, tak odejdete," okomentoval to Fico.

 
