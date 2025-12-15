Přeskočit na obsah
Zahraničí

"Drahý pane premiére, děkuji vám za vaši podporu." Trump si na návštěvu pozval Fica

ČTK

Slovenský premiér Robert Fico v pondělí oznámil, že ho americký prezident Donald Trump pozval na návštěvu Spojených států. Měl by tam vycestovat příští rok, vyplývá z Ficova příspěvku na Facebooku.

Slovenský premiér Robert Fico.
Slovenský premiér Robert Fico. Foto: Matej Slávik
„Chceme společně podpořit podepsání mezivládní dohody mezi Slovenskem a Spojenými státy o spolupráci v jaderné energetice a vyměnit si názory na nejaktuálnější světová témata,“ uvedl Fico.

Jako možný termín své cesty slovenský premiér zmínil oslavy 250. výročí nezávislosti USA, které připadne na 4. července 2026, a konání fotbalového mistrovství světa. To budou v červnu a v červenci příštího roku hostit kromě Spojených států také Kanada a Mexiko.

Fico letos v říjnu řekl, že Bratislava bude zřejmě se Spojenými státy spolupracovat na projektu nového jaderného zdroje na Slovensku s výkonem přes 1000 megawattů. Záměr výstavby elektrárny ve vlastnictví státu Ficova vláda schválila loni, následně ustoupila od plánu vypsat tendr na dodavatele technologie.

Slovenský lídr k pozvánce od Trumpa napsal, že „suverénní zahraniční politika orientovaná na všechny čtyři světové strany přináší své výsledky“. Uvedl, že se letos opakovaně setkal mimo jiné s prezidenty Číny a Ruska.

Loňská návštěva Fica v Rusku, které v roce 2022 vojensky napadlo Ukrajinu, vyvolala na Slovensku vlnu protivládních občanských demonstrací.

