Z částí Mosulu ovládaných islamisty se snaží uprchnout civilisté, desítky jich byly zavražděny

Desítky lidí prchajících z Mosulu před bojovníky Islámského státu přišly o život. Informovala o tom v sobotu agentura Reuters s odvoláním na svůj štáb na místě. Stovkám dalších civilistů se podařilo dosáhnout vládních pozic. Někteří z nich jsou zraněni, další očividně nesli v přikrývkách mrtvá těla. Irácká armáda před týdnem zahájila operaci, jejímž cílem je dobýt poslední část Mosulu pod kontrolou radikálů. Irácké letectvo před zahájením ofenzivy shazovalo do části Mosulu ovládané IS letáky vyzývající místní obyvatele, aby oblast z bezpečnostních důvodů neprodleně opustili s tím, že vláda zajistí jejich přepravu do bezpečí. Řada expertů ale tento slib zpochybnila.

Mosul - Desítky civilistů byly zabity při útěku před bojovníky Islámského státu ze zbývajících čtvrtí v Mosulu, ještě ovládaných islamisty. O mrtvých tělech ležících na silnici poblíž frontové linie s iráckými vládními silami informovala v sobotu agentura Reuters s odvoláním na svůj štáb na místě.

Těla podle něj patří mužům, ženám i dětem. Pytle, v nichž prchající nesli své osobní věci, jsou poházeny kolem silnice vedoucí ven z města ze čtvrti Zandžili. Ta je jednou ze tří v Mosulu, které jsou ještě v rukou Islámského státu.

Stovkám dalších civilistů se podařilo dosáhnout vládních pozic, informuje Reuters. Někteří z nich jsou zraněni, další očividně nesli v přikrývkách mrtvá těla.

Irácká armáda před týdnem zahájila operaci, jejímž cílem je dobýt poslední část Mosulu, kterou mají pod kontrolou radikální islamisté. Jejich organizace v tomto druhém největším iráckém městě je podle expertů na pokraji porážky, zatím se irácké armádě spolu s mezinárodní koalicí podařilo dobýt zpět na 90 procent města.

Irácké letectvo před zahájením ofenzivy shazovalo do části Mosulu ovládané Islámským státem letáky vyzývající místní obyvatele, aby oblast z bezpečnostních důvodů neprodleně opustili s tím, že vláda zajistí jejich přepravu do bezpečí. Řada expertů a humanitárních organizací ale tento slib zpochybnila s poukazem na to, že příslušníci IS v minulosti už na prchající civilisty útočili.

Enkláva, na kterou se zahájená ofenziva soustřeďuje, zahrnuje především Staré město a čtvrtě na břehu řeky Tigris.

Operaci s cílem dobýt Mosul z rukou islamistů zahájila irácká armáda, kterou ze vzduchu podporuje mezinárodní koalice vedená USA, už loni na podzim. Východní část města se podařilo dobýt letos v lednu. Od února se snaží irácká armáda dobýt západní Mosul. Od počátku ofenzivy z města prchlo přes 730 000 civilistů.

Bojovníci IS se stáhli do hustě zastavěného Starého města, kde je stále kolem 100 000 civilistů. Odhaduje se, že islamistů v Mosulu zůstává několik stovek. Samozvaný chalífa Islámského státu abú Bakr Bagdádí je před časem vyzval, aby město bránili do posledního muže.

Velení vojenských operací v Mosulu 16. května uvedlo, že irácké vládní jednotky mají pod kontrolou více než devadesát procent západního Mosulu a brzy dobudou celé toto irácké město zpět z rukou islamistů.

Úplné dobytí Mosulu by bylo těžkou ranou pro organizaci Islámský stát, která podle Bagdádu v současnosti ovládá už jen asi sedm procent iráckého území. V roce 2014 měli přitom radikálové pod kontrolou asi třetinu Iráku.