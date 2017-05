před 1 hodinou

Mosul. Kdysi milionové irácké město, nyní tvrdé bojiště o baštu teroristické organizace Islámský stát. Její bojovníci čelí značné přesile a jsou prakticky obklíčeni v historické západní části města. Přesto se islamisté nevzdávají. A to i proto, že stále drží klíčovou mešitu, ve které kdysi jejich vůdce Abu Bakr al-Bagdádí vyhlásil chalífát tzv. Islámského státu. Východní část Mosulu oddělená řekou Tigris je už ale od začátku roku osvobozená koaličními silami. Jak to v ní vypadá? Vrací se do míst jen pár stovek metrů od frontové linie život? Podívejte se spolu s fotoreportérem Aktuálně.cz, který byl na místě.

