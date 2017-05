Sťali mi strýce, zajali mého bratra, ukradli moje auto. Reportáž z vesnic, kde vládl Islámský stát

před 3 minutami

Bojovníci teroristické organizace Islámský stát (IS) vyklidili teprve nedávno po prudkých bojích s vládními jednotkami většinu severoiráckého města Mosul a jeho okolí. V době, kdy islamističtí radikálové toto území ovládali, zakázali na něm kouření nebo hudbu, ničili památky, ale hlavně brutálně pronásledovali své protivníky. Místa, kde Islámský stát vládl přes dva roky, navštívili na severu Iráku reportéři Aktuálně.cz Martin Novák a Jakub Plíhal.

Mosul (od našeho zpravodaje) - Cedule podél silnice na severu Iráku ukazují v arabštině směr k vzácnému archeologickému nalezišti v Nimrúdu.

Šlo o paláce a sochy z dob Asyrské říše, které stály na kopci, několik stovek metrů od stejnojmenné vesnice.

Tuto oblast kontrolovala přes dva roky teroristická síť Islámský stát. Cedule u silnice nechal, ale historickou památku zničil. V tomto případě důkladně. Z vesnice je vidět jen holý kopec.

Nimrúd je jednou z obětí ultrakonzervativní ideologie Islámského státu (IS), která označuje staré památky za nepřípustné modlářství.

Vesnice vzpomíná na vládu IS jako na dobu nedostatku, izolace a pronásledování. Jako téměř všude v okolí jsou i tady stopy po bombardování a ostřelování.

Stojí tu domy s propadlými střechami po náletu, s kulkami ve zdech, s utrženými patry. Žijí tady lidé se vzpomínkami na kruté zacházení.

A nešlo zdaleka jen o zákazy hudby, kouření nebo zahalování tváří žen na veřejnosti.

Aršád chodí o berli. Mluví o útěku a vydírání.

"Utekl jsem, protože jsem věděl, že jsem na jejich seznamu a chtějí mne zabít," vypráví. "Pak přišli, zničili náš dům a ukradli všechno, co se dalo odvézt. Mého mladšího bratra zatkli," dodává.

Když se Aršád vracel do Nimrúdu, šlápl na nastraženou minu. Proto chodí o berli. Ale žije. "Musíme se z toho dostat, život jde dál," říká.

Další mladík z vesnice popisuje, jak islamisté sťali hlavu jeho strýci, protože byl policista. "Přál bych si, aby byl Daeš (Araby užívaný název pro Islámský stát - pozn. red.) zničen jednou provždy," říká.

Ukazuje pak zničený dům. "Tahle rodina přišla o otce i bratra, protože taky pracovali u policie," dodává.

Na náměstí před školou, kam zástupci české nevládní organizace Člověk v tísni vozí humanitární pomoc, se sbíhají místní obyvatelé i uprchlíci z Mosulu.

Rozdávají se kuchyňské a prací prostředky, šampony, zubní pasty, vědra, příbory, kanystry, deky, plenky pro děti.

Uprchlíci ze západní části Mosulu našli přechodnou střechu nad hlavou buď v narychlo postavených táborech, nebo ve vesnicích poblíž města.

Nimrúd je jedna z nich.

Taky v sousední vesnici Al-Abbás tvoří lidé fronty. Pomoc se rozděluje na hlavním náměstí, vedle kterého nese první řada domů známky prudké střelby.

V jednom z nich bydlí inženýr Zaíd s rodinou.

"Na našich střechách si udělali bojovníci Islámského státu palebné posty. Když dorazili iráčtí vojáci, stříleli po nich," ukazuje na prostřílený, ale na rozdíl od mnoha jiných pořád obyvatelný dům.

Zaíd tvrdí, že by chtěl z Iráku odejít, ale nemá na to peníze.

"Koupil jsem nové auto. Krátce potom přišel do vesnice Islámský stát. Musel jsem mu ho prodat za polovinu, zmizelo někde v Mosulu," vypráví.

Malý irácký kluk ochotně pózuje fotografovi s dvěma kanystry, zatímco jeho otec nakládá další věci na auto. Oba jsou ze západního Mosulu.

"Co bylo nejhorší? Nebyla žádná práce a žádné jídlo," popisuje otec důvody, proč domov ve městě se synem opustili.

Řada lidí na severu Iráku měla s IS podobný problém - nebylo jídlo, nedalo se nikam jezdit. "Lidé nedostávali žádné platy, opravdu trpěli nedostatkem jídla," říká starosta.

"To, co mě nejvíc šokovalo, když jsme do těchto míst poprvé přijeli, je rozsah destrukce. Míra zničení křesťanského města Karakúš nebo západního Mosulu jsou něco, co jsem jako humanitární pracovník za dlouhou dobu, co tuto práci dělám, ještě neviděl," říká Aktuálně.cz Maciej Perczynski, vedoucí irácké mise Člověka v tísni.

"Problémem je pořád bezpečnost osvobozených území, protože i tam zůstávají buňky ozbrojenců Islámského státu. Zajišťování pomoci se dá těžko plánovat dopředu. Počet lidí prchajících před boji se dramaticky zvýšil po začátku ofenzívy irácké armády v západním Mosulu a často se do poslední chvíle neví, kam budou tito lidé přesídleni a kam má směřovat pomoc," dodává Perczynski.

Ve vesnicích v okolí Mosulu už ale fungují školy. Za Islámského státu je navštěvovalo jen málo dětí, rodiče se báli je posílat. Dívek chodilo úplné minimum.

Teď už jsou dívčí třídy zase plné.

"Islámský stát zrušil všechny předměty. Zaměřili se jenom na prosazování své ideologie. Například matematiku učili tak, že se sčítaly bomby. Jedna a jedna bomba jsou dvě bomby," říká mladá učitelka z Numaníje.

Ze střechy školní budovy ve vesnici Mušara je úchvatný výhled na travnatou Ninivskou pláň, teď na jaře sytě zelenou.

Ze zeleně ale "svítí" taky sežehnuté vraky automobilů. Vzpomínka na nedávné tvrdé boje s Islámským státem. A jeho brutální chování ve městech a vesnicích v regionu.

