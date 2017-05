Ze západního Mosulu uprchlo kvůli bojům přes 400 tisíc lidí, tvrdí OSN

před 51 minutami

Přes 400 tisíc lidí uprchlo během tří měsíců ze západní části Mosulu, který je v držení radikálů z Islámského státu. O jeho dobytí se pokouší irácká armáda. V úterý se jim podařilo získat další část druhého největšího města země. Spolu s uprchlíky z východní části města, která je už pod kontrolou irácké armády, přesáhl počet lidí, kteří Mosul kvůli bojům opustili, 615 tisíc. Před obsazením Islámským státem v červnu 2014 žilo v severoirácké metropoli asi 2,7 milionu obyvatel.

Mosul - Více než 400 tisíc lidí uprchlo za poslední tři měsíce ze západní části Mosulu, který se z rukou organizace Islámský stát (IS) snaží dobýt irácká armáda. S odvoláním na Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) o tom v úterý informovala agentura DPA. Iráckým vládním vojskům se v úterý podařilo dobýt další části druhého největšího města blízkovýchodní země.

Z části Mosulu západně od břehu řeky Tigris uprchlo podle OCHA od února 434 775 osob. Zhruba 30 tisíc z nich se mohlo do svých domovů již vrátit. Spolu s uprchlíky z východní části města, která je už pod kontrolou irácké armády, přesáhl počet lidí, kteří Mosul kvůli bojům opustili, 615 tisíc. Před obsazením radikály z IS v červnu 2014 žilo v severoirácké metropoli asi 2,7 milionu obyvatel.

Operaci s cílem dobýt Mosul z rukou islamistů zahájila armáda věrná ústřední vládě v Bagdádu, kterou ze vzduchu podporuje mezinárodní koalice vedená USA, na podzim loňského roku. Východní část města se podařilo dobýt letos v lednu. Od února se snaží irácká armáda dobýt západní Mosul, některé části města se jí podařilo osvobodit i během dnešních operací.

Bojovníci IS se stáhli do hustě zastavěného Starého města, kde uvízlo kolem 250 tisíc civilistů. Odhaduje se, že islamistů v Mosulu zůstává několik stovek. Samozvaný chalífa Islámského státu abú Bakr Bagdádí je před časem vyzval, aby město bránili do posledního muže.

Úplné dobytí Mosulu by bylo těžkou ranou pro organizaci Islámský stát, která podle Bagdádu v současnosti ovládá už jen asi sedm procent iráckého území. V roce 2014 měli přitom radikálové pod kontrolou asi třetinu této blízkovýchodní země.